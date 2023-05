Rali de Portugal: os ‘outros’ portugueses em prova | AutoSport

No final do dia de ontem, e para lá dos concorrentes do CPR, mais portugueses passaram incólimes do dia. Nuno Pinto/João Jardim (Citroen C3 Rally2) terminou na 35ª posiçáo, ficando nos troços dias vezes na 29ª posição dos RC2. Francisco Teixeira/João Serôdio (Skoda Fabia Rally2 evo) foram 38º, conseguiram vários top 30 dos RC2, Hélder Miranda/Hugo Pereira (Renault Clio RS R3T) terminaram o dia na 45ª posição e Diogo Salvi/António Costa (Skoda Fabia Rally2 evo) em 58º