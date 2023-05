Rali de Portugal: Oliver Solberg lidera o WRC2 | AutoSport

Com um plantel de luxo no WRC2, o mais forte de sempre em Portugal, a prova dos Rally2 é comandada por Oliver Solberg (Skoda), que fez uma gestão perfeita dos pneus até à Figueira da Foz. O jovem sueco, filho do ex-campeão do Mundo Petter Solberg, tem 50,2s de vantagem para Gus Greensmith (Ford), depois de uma penalização de Yohan Rossel (Citroën) ter promovido o britânico ao segundo lugar. Outro dos favoritos, o regressado Andreas Mikkelsen (Skoda), foi um dos afetados pelos furos, estando nesta altura no quarto lugar, já a 1m41,1s de Solberg.

O sueco assumiu a liderança quando Adrien Fourmaux parou para trocar uma roda em Góis 1, e a sua vantagem aumentou ainda mais quando Teemu Suninen, o seu adversário mais próximo, teve problemas idênticos.

“Foi um dia muito bom, mas também muito difícil”, admitiu Solberg. “Tivemos um dia limpo – rápido também – mas, pelo menos, sem problemas.”

Greensmith, vencedor da anterior ronda no México, tinha apenas 10,0 segundos de vantagem sobre o terceiro classificado, Yohan Rossel, no final do dia. No entanto, o francês teve os seus próprios problemas, pois um problema técnico levou-o a receber uma penalização de 40 segundos por chegar atrasado à SS7.

“A minha roda estava completamente partida”, revelou Rossel. “Não sei porquê, talvez porque o troço anterior foi muito duro. É assim – foi o meu primeiro problema técnico num ano, por isso não há problema.”

O regressado ao campeonato Andreas Mikkelsen trouxe o seu Škoda para casa em quarto lugar na geral, apesar de também ter mudado uma roda. Atrás dele ficou o companheiro de equipa da Toksport, Marco Bulacia, enquanto Suninen recuperou para sexto no seu Hyundai i20 N Rally2.

Uma falha nos amortecedores da suspensão forçou o Hyundai de Kris Meeke a abandonar ao início da tarde. Entre os outros que não terminaram está Grégoire Munster, que capotou o seu Ford Fiesta no troço de abertura.

O piloto do Ford Fiesta Rally3, Roope Korhonen, é o último concorrente do WRC3. O seu rival, o também finlandês Toni Herranen, foi o mais rápido na SS1, mas sofreu dois furos antes de se retirar com falhas na suspensão.