Rali de Portugal: Oliver Solberg com novo fim de semana de altos e baixos

Oliver Solberg e Elliott Edmondson terminaram o Rali de Portugal no segundo lugar, beneficiando dos problemas enfrentados por dois companheiros de equipa na fase decisiva da prova, mas também capitalizando uma recuperação consistente que lhes permitiu fechar o fim de semana com um pódio e a vitória no Super Domingo.

Para o jovem piloto sueco da Toyota, o resultado representou um alívio depois de duas rondas difíceis e reforçou a sua posição no campeonato. Mas podia ter feito bem melhor.

A dupla chegou ao último dia no quarto posto, ainda longe do pódio, mas subiu duas posições após os contratempos de Sébastien Ogier e Sami Pajari na penúltima especial. Solberg confirmou depois o segundo lugar à geral em Fafe e terminou o domingo como o mais pontuado da jornada suplementar, somando pontos preciosos numa prova que descreveu como “dura” e “uma montanha-russa”.

Liderança inicial e dificuldades na sexta-feira

Solberg começou o rali em bom plano e chegou mesmo à liderança logo na segunda especial, Sever/Albergaria, depois de bater a concorrência no troço mais longo do dia inaugural. A entrada forte sugeria uma prova de afirmação, mas a sexta-feira trouxe um quadro mais instável, marcado por dificuldades de aderência, dúvidas na escolha de pneus e uma sensação de desconforto com o carro em várias especiais.

Ao longo dessa jornada, o sueco foi repetindo que não encontrava confiança plena. “A sensação é horrível. Não foi uma boa condução”, admitiu em Lousã 1, depois de já ter reconhecido em Mortágua que o comportamento do carro estava longe do ideal. Ainda assim, conseguiu limitar as perdas e manter-se na luta pelos lugares da frente.

Entre a velocidade e o risco

No sábado, Solberg voltou a mostrar o potencial puro que o tem mantido entre os nomes em destaque da temporada. Foi o mais rápido em Amarante 1 e em Paredes 1, chegando mesmo à liderança da classificação geral a meio do dia, numa altura em que soube adaptar-se melhor do que os rivais à mudança brusca das condições de aderência.

Mas o rali manteve-se instável. Um furo em Cabeceiras de Basto 2 e vários momentos de menor confiança impediram-no de consolidar essa posição, obrigando-o a entrar no último dia apenas em quarto. “Um pouco frustrado”, confessou após Amarante 2, admitindo preocupação com os pneus e com a margem de risco num rali particularmente agressivo.

Recompensa final e pontos extra

No domingo, Solberg fez o suficiente para transformar a resistência em resultado. Sem arriscar em excesso na Power Stage, confirmou o segundo lugar e fechou também o Super Domingo na primeira posição, à frente de Elfyn Evans, reforçando o saldo pontual da Toyota numa prova em que a equipa sofreu perdas importantes entre os carros que seguiam na frente.

No final, o piloto centrou-se tanto no alívio como no espírito de equipa. “Antes de mais, lamento pelos nossos companheiros de equipa, que estavam à nossa frente até ao azar que tiveram”, afirmou. “Depois de dois ralis difíceis para mim, e mesmo que este também não tenha sido fácil, estou muito feliz por finalmente voltar ao pódio com bons pontos. É um grande alívio.”