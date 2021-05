Rali de Portugal: O que é o Waze para que serve? | AutoSport

O Waze é uma aplicação para dispositivos móveis, baseada na navegação por GPS e que contém informações de utilizadores e detalhes sobre percursos, dependendo da localização do dispositivo na rede.

Tendo o smartphone consigo, com o Waze ligado, permite-lhe saber o que se passa no percurso que escolheu fazer. No que ao Rali de Portugal diz respeito, com o Waze ligado, poderá saber em que ‘estado’ estão as estradas que pretende percorrer e se procurar por ‘ZE’ e/ou ‘Rally de Portugal’, Rali de Portugal, vai encontrar informação relevante. Não esqueça também:

Telegram – CLIQUE AQUI

Rally Vost – CLIQUE AQUI

Veja o vídeo se precisar de ‘aprender’ um pouco mais do Waze.