Rali de Portugal: O primeiro grande teste europeu de terra – A referência, o caçador e as promessas

Por José Luís Abreu

O Vodafone Rally de Portugal 2026 arranca esta quinta-feira e volta a assumir-se como o primeiro grande barómetro do Mundial de Ralis em terra na Europa, com 23 especiais e 344,91 quilómetros cronometrados entre 7 e 10 de maio.

A Toyota chega à sexta prova do ano com vantagem clara em todos os campeonatos, a Hyundai aponta ao pódio e a M-Sport tenta afirmar sinais de progresso num cenário em que a luta pela vitória e pelos lugares do topo promete ser travada à décima de segundo.

Um rali-barómetro

Baseado em Matosinhos, com cerimónia de partida em Coimbra, o rali português mantém a reputação de prova exigente, marcada por pisos de terra solta, sulcos, pedras expostas e forte desgaste de pneus.

O traçado inclui clássicos como Góis, Arganil e a longa especial de Amarante, a mais extensa e talvez a mais dura da prova, num percurso que combina velocidade, resistência e gestão mecânica.

Portugal continua a ser um dos eventos mais icónicos do calendário, enquanto WRC e os construtores destacam-no como o primeiro verdadeiro teste europeu da temporada em pisos de terra. Também o ambiente nos troços volta a ser um dos argumentos fortes da prova, com várias dezenas de milhares de adeptos a concentrarem-se em Fafe para o salto da Pedra Sentada, um dos momentos mais simbólicos do fim de semana.

Toyota chega em força

A Toyota chega a Portugal com o estatuto de referência do início da época e com vários pilotos bem colocados na classificação. Elfyn Evans lidera o campeonato com uma margem curta sobre o colega Takamoto Katsuta, enquanto Sami Pajari e Oliver Solberg também surgem em posição competitiva, ainda que o sueco chegue a Portugal depois de um desaire recente que o deixou em quarto lugar no Mundial.

A equipa japonesa reforçou que o objetivo passa por prolongar a série positiva e confirmar o seu domínio na terra, num evento onde Solberg procura voltar a transformar bom andamento em resultado. O próprio sueco admitiu que quer “tirar as notas positivas” da última prova e transportá-las para Portugal, onde o ambiente são, segundo disse, “sempre especiais”.

It’s rally week again 🇵🇹😍 We’re excited to return to gravel in Portugal for classic stages lined with passionate rally fans, and an event we’re unbeaten on since 2019 🙌#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydePortugal pic.twitter.com/AIGh4CvfeI — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 4, 2026

Hyundai à procura de resposta

Do lado da Hyundai, o discurso é de ambição contida, mas clara: o pódio é a meta mínima. A equipa reconhece que Portugal é um teste-chave para medir a evolução do Hyundai i20 N Rally1 em terra, numa fase em que quer consolidar fiabilidade e competitividade face aos rivais diretos.

Andrew Wheatley, diretor-desportivo da formação, explicou que Portugal é particularmente importante porque marca o início da sequência de ralis em terra que vão definir a segunda metade da temporada. “Sabemos que o carro é rápido nestas condições e temos trabalhado para melhorar a fiabilidade passo a passo”, afirmou, acrescentando que a equipa acredita ter três duplas capazes de lutar pelos lugares cimeiros, apesar do desafio extra de partir em posição desfavorável para alguns adversários, como Solberg e Sébastien Ogier.

Thierry Neuville e Adrien Fourmaux também assumem que o objetivo é fazer melhor do que nas últimas provas, enquanto Dani Sordo regressa a uma equipa onde o seu conhecimento pode pesar. O espanhol reconheceu que a transição do asfalto para a terra não é simples, mas frisou que quer “trazer um bom resultado” e lutar pelo menos pelo pódio.

M-Sport tenta afirmar progresso

A M-Sport Ford chega a Portugal com um tom diferente, mais virado para a consolidação do que para a pressão do resultado imediato. A formação britânica, que tem vivido uma época de altos e baixos, procura transformar os sinais de evolução mostrados noutros ralis em algo mais tangível nas estradas portuguesas.

Entre os seus pilotos, Josh McErlean e Jon Armstrong continuam a ser observados de perto, num contexto em que a equipa precisa de demonstrar consistência para não ficar afastada da discussão dos melhores. Em eventos como Portugal, a margem entre um bom fim de semana e um resultado discreto costuma ser estreita, sobretudo quando a dificuldade do terreno pune qualquer erro de leitura ou de gestão de pneus.

Um teste de credenciais

Portugal volta, assim, a funcionar como muito mais do que uma etapa do calendário. É uma prova em que a forma atual das equipas ganha leitura imediata, onde a força de um carro em terra é posta à prova sem margens para disfarces e onde um bom resultado pode alterar a narrativa de uma temporada.

Para a Toyota, o desafio é prolongar o ritmo vencedor e defender a liderança. Para a Hyundai, é a oportunidade de recuperar terreno num rali em que historicamente tem sabido competir. Por fim, a M-Sport, tem uma chance de confirmar progresso. E para o Mundial, Portugal volta a ser aquilo que quase sempre foi: um exame severo, popular e revelador.

Fotos: @World