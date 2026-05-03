Rali de Portugal: O Guia do Espectador de Fafe: a festa da Power Stage

SS21/23 — Fafe: A Catedral e o Palco das Decisões Finais

Horários: 1.ª passagem às 09:35 | 2.ª passagem às 13:15 (Power Stage)

Falar de Fafe é falar da essência do desporto automóvel em Portugal. Conhecido mundialmente como a “Catedral dos Ralis”, este troço transcende a competição desportiva, tornando-se num evento social e cultural sem paralelo. Existe um paralelismo perfeito entre a modalidade e a devoção religiosa: todos os anos, os seus 11,18 km transformam-se num local de romaria e peregrinação para centenas de milhares de entusiastas.

Os Templos de Fafe

Ao longo deste percurso curto mas intensíssimo, encontramos os maiores cartões de visita do rali nacional:

O Confurco: Um anfiteatro natural onde a multidão vibra com o espetáculo, com o som dos motores que ecoa pelas encostas, a criar uma atmosfera que arrepia até o piloto mais experiente.

A Passagem no Asfalto: Um momento técnico onde os carros, configurados para terra, deslizam momentaneamente sobre o alcatrão, exigindo um controlo absoluto.

Salto da Pedra Sentada: O grande final. É aqui que os carros “descolam” num voo icónico que encerra o troço com chancela de ouro, proporcionando das imagens mais espetaculares de todo o campeonato mundial.

A Festa da Power Stage

A mística de Fafe começa muito antes do primeiro sinal verde. A festa ganha vida na tarde anterior, com milhares de espectadores a acamparem nas serras para garantir o melhor lugar. É uma celebração que dura até ao último concorrente e que atinge o seu auge na segunda passagem, que volta a ser o palco da Power Stage.

Neste cenário, os pilotos não lutam apenas pela vitória na prova, mas também pelos pontos extra cruciais para as contas do campeonato. Em Fafe, a pressão é máxima: o erro mais pequeno perante uma plateia gigantesca pode deitar tudo a perder, mas um voo perfeito sobre o Salto da Pedra Sentada garante a entrada direta para o panteão das lendas do WRC.

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