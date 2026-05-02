Rali de Portugal: O Guia do Espectador de Arganil disponível!
A emoção do rali está de volta ao nosso concelho e queremos que aproveite cada segundo com o máximo de conforto e segurança. Para que não lhe escape nada, preparámos o Guia do Espectador 2026.
Neste guia completo, encontrará tudo o que precisa para planear o seu dia:
Horários Oficiais: Saiba exatamente a que horas passa o primeiro carro.
Zonas Espetáculo (ZE): Localização exata e os melhores pontos de observação.
Como Chegar e Onde Estacionar: Percursos recomendados e parques de estacionamento autorizados.
Trânsito e Condicionamentos: Consulte as estradas cortadas e os horários de interdição.
Residentes e Moradores: Informações sobre as exceções de circulação e acessos condicionados.
Onde Comer: Sugestões de restauração local para carregar baterias.
Aviso Importante: Devido aos danos causados pela tempestade Kristin, utilize apenas os acessos oficiais indicados. Evite surpresas e não tente aceder por caminhos florestais secundários que possam estar intransitáveis.
Planeie com antecedência, respeite as indicações das autoridades e desfrute do espetáculo!
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