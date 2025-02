Rali de Portugal: novo máximo de 183,3 milhões de euros de impacto na economia

O Rali de Portugal tem um impacto económico cada vez mais relevante, refletindo a sua importância no turismo, na promoção local e na dinamização de setores como hotelaria e comércio. A tendência de crescimento sugere que o evento continuará a ser um motor económico significativo nos próximos anos.

O gráfico abaixo, mostra o impacto económico do Rali de Portugal ao longo dos anos, evidenciando um crescimento consistente e significativo. Em 2007, o impacto foi de 78,7 milhões de euros, aumentando gradualmente até atingir 183,3 milhões de euros em 2024. Em todos os anos houve crescimento, a passagem do rali para o Norte em 2015, levou ao maior crescimento registado, para dois dígitos, mais do dobro da maioria dos restantes anos, e em 2024 teve o segundo maior crescimento, novamente dois dígitos, o que é absolutamente notável.

Analisando o crescimento, como referimos, o impacto económico cresceu todos os anos, com um aumento particularmente acentuado em 2015 e 2024, houve picos notáveis em 2015 e 2024, com pequenos períodos de estabilização, mas sem quedas. Olhando para o impacto total na economia lusa, de 2007 a 2024, o crescimento total foi de cerca de 104,6 milhões de euros, mostrando a crescente popularidade e importância do evento para a economia local e desde 2007 o ACP proporcionou à economia nacional um valor de 1.816,9 mil milhões de euros.

2024: o 2º maior crescimento de sempre

O WRC Vodafone Rally de Portugal 2024, teve um impacto económico estimado de 183,3 milhões de euros, mais 18,6 milhões (11,29%) em relação a 2023, tendo reforçado o relevo de Portugal como destino de referência no automobilismo mundial.

O evento gerou 93,67 milhões de euros em despesa direta por parte dos adeptos, equipas e organização nas regiões, sendo que 36% foram provenientes de visitantes estrangeiros, dos quais 25% visitavam pela primeira vez o país.

Estes são os dados de um estudo da Universidade do Algarve sobre o WRC Vodafone Rally de Portugal 2024, prova mãe do desporto motorizado português organizada pelo Automóvel Club de Portugal, que voltou a afirmar-se como um pilar estratégico da economia e do turismo nacional, impulsionando a projeção internacional e a coesão territorial. Realizado entre 9 e 12 de maio, em 14 municípios das regiões Norte e Centro, o evento demonstrou um impacto transformador, conjugando desenvolvimento económico, valorização mediática e reforço da identidade territorial.

Prova gerou receita fiscal de 22,6 milhões de euros para o Estado

Ao longo dos quatro dias, a prova atraiu cerca de 1,2 milhão de assistências e a estadia média de 2,9 noites (3,2 noites para turistas estrangeiros) superou os valores habituais das regiões Norte (1,9 noites) e Centro (1,8 noites), contribuindo para a redução da sazonalidade do turismo e o prolongamento do impacto económico para além dos dias do evento.

Em termos de receita fiscal, o Estado arrecadou 22,6 milhões de euros, dos quais 13,6 milhões resultaram do IVA e 9 milhões do ISP. Esta verba representa 24,1% do impacto económico direto do evento, evidenciando a sua importância para a economia nacional.

Alcance mediático expressivo

O alcance mediático do Rally foi igualmente expressivo: o tempo total de transmissão televisiva foi de 873 horas e 15 minutos, com 90% desse tempo a ser transmitido em direto, em mais de 100 países, o que consolidou a posição entre os eventos mais relevantes do calendário desportivo mundial. Os mercados estrangeiros mais impactados pela transmissão foram Japão, Finlândia, Espanha, Itália, Reino Unido e Indonésia, aos quais se juntaram novos mercados emergentes como Turquia, Taiwan e Chile.

A exposição mediática do evento euros (AVE – Advertising Value Equivalent), foi avaliada em 89,6 milhões de euros, reforçando a valorização de Portugal como destino turístico de grandes eventos desportivos.

Imagem de Portugal reforçada

A perceção da imagem de Portugal através das regiões envolvidas foi amplamente positiva, com 94,8% dos visitantes nacionais e 96,9% dos visitantes estrangeiros a classificarem o destino como “bom” ou “muito bom”. O destino foi classificado como bonito, verde, acolhedor, com destaque para a sua natureza e gastronomia. No que respeita à organização do rally, as palavras mais referidas foram espetacular, organizado, adrenalina, emoção e convívio. A maioria, cerca de 66% manifestou intenção de regressar no inverno.

