Rali de Portugal nos bastidores da Hyundai Motorsport: Mecânico de Ralis no WRC

Numa equipa de ralis, o piloto e o navegador são a alma visível, os heróis que dançam com o perigo em cada curva. Mas o que seria uma alma sem o seu corpo? O resto da equipa é a estrutura vital, sem a qual a máquina e a proeza humana seriam meras quimeras. Se o Chefe de Equipa é o cérebro estratégico, orquestrando cada movimento, e o Diretor Técnico, o lobo frontal, antecipando desafios e traçando caminhos, então os engenheiros são o sistema nervoso, transmitindo e interpretando cada sinal vital do carro. O Mecânico-Chefe personifica a coordenação motora, enquanto os Mecânicos são os músculos e mãos incansáveis, a logística, o sangue e as artérias que impulsionam tudo, o catering, o estômago que alimenta a força, e o marketing/comunicação, a voz que ecoa as vitórias.

Hoje, mergulharemos no universo dos Mecânicos: o sistema nervoso dos Ralis.

O coração de uma equipa de ralis não pulsa apenas no peito dos pilotos que desafiam as leis da física nos troços cronometrados; bate, com igual ou maior intensidade, nas mãos calejadas dos mecânicos que operam na penumbra das zonas de assistência, travando uma batalha silenciosa e implacável contra o relógio.

Uma jornada no Campeonato do Mundo de Ralis revela-se uma coreografia perfeita de precisão e resiliência, onde um erro milimétrico num troço ou um atraso de segundos na assistência pode deitar por terra meses de preparação. Na Hyundai Motorsport, o dia de sexta-feira fica inevitavelmente marcado pelo erro de Dani Sordo na primeira passagem por Arganil, que expôs a fragilidade das estratégias de ordem de passagem, e pela operação de alta cirurgia mecânica montada pela Hyundai nas assistências de Arganil e da Exponor, blindando o carro para as intempéries que se avizinhavam.

A manhã de sexta-feira arranca com a azáfama efervescente da viagem em direção à emblemática e exigente zona de assistência remota de Arganil. A dureza dos troços do centro de Portugal faz-se sentir de imediato nas imagens que chegam dos ecrãs de controlo, como um aviso prévio da batalha iminente.

No meio da poeira suspensa, Dani Sordo comete um erro crasso, um lapso de milésimos de segundo que se traduz em segundos preciosos perdidos: o piloto espanhol não consegue travar o carro a tempo numa abordagem à esquerda e embate violentamente contra um talude, atrasando-se, e comprometendo irremediavelmente a sua posição de estrada para o dia seguinte.

No parque de assistência, a leitura técnica é unânime: Sordo tentava aproveitar a vantagem de partir mais atrás para apanhar a pista limpa, mas o embate atira-o para a liderança da caravana no dia seguinte. Se a chuva surgir, abrir a pista pode transformar-se numa inesperada vantagem sob lama; se a meteorologia falhar, será um autêntico calvário, um martírio para a aderência. A equipa vê-se obrigada a inverter a estratégia à semelhança dos reveses táticos da Ferrari na Fórmula 1, restando apenas o consolo de que um eventual aguaceiro matinal mascare o prejuízo.

Enquanto os carros digerem a dureza implacável do solo português, a estrutura da Hyundai estabelece a base de assistência remota em Arganil, uma verdadeira clínica de alta performance no meio do (quase) nada.

Cada detalhe conta, cada segundo é escrutinado: os cronómetros são aferidos milimetricamente com os relógios oficiais da organização, detetando-se um desvio negligenciável de escassos três segundos.

Ferramentas especializadas começam a ser descarregadas, com especial destaque para uma barra de alinhamento ultraleve. Trata-se de um instrumento cirúrgico que permite medir e reajustar a convergência das rodas (toe) mesmo com o veículo suspenso, garantindo que o bólide regressa ao valor zero ou a uma geometria ligeiramente aberta de forma instantânea caso as pedras da especial tenham desalinhado a direção.

Folhas de papel de limpeza são minuciosamente preparadas para os vidros, pequenos macacos hidráulicos são inspecionados e os níveis de fluidos são calculados com uma precisão quase divina.

A contagem decrescente aperta, um crescendo de adrenalina. Faltam dez minutos para a entrada do carro na zona de assistência de almoço. Três mecânicos — o limite máximo permitido pelo regulamento nestas zonas remotas — assumem as suas posições com os corações a pulsar na rotação máxima.

Dispõem de uns escassos e inflexíveis vinte minutos para efetuar a troca de pneus, alterar as afinações de suspensão e rastrear danos estruturais ocultos provocados pela dureza das pedras, contando com o apoio físico dos próprios pilotos na limpeza e pequenas tarefas. Mal a intervenção termina, a corrida desloca-se para a zona de marcação de pneus, fechando um ciclo frenético de sobrevivência logística, uma dança contra o tempo.

A caravana ruma ao final da tarde ao Parque de Assistência do Porto, na Exponor, onde se prepara o decisivo Flexi-Service de quarenta e cinco minutos, uma revisão geral de combate. A estratégia da noite é de cariz preventivo, um ato de fé na fiabilidade: substituir todos os componentes de suspensão por peças totalmente novas para avaliar as antigas em laboratório à procura de microfissuras, garantindo que o carro alinhará na manhã seguinte com total fiabilidade. O complexo sistema de refrigeração é inspecionado à procura de fugas no radiador, a plataforma do carro é recalibrada para os valores padrão de cento e dez milímetros.

Este ambiente de alta pressão é o habitat natural de homens moldados pelo desporto motorizado. Para Hanno Loeffler, Chefe dos Mecânicos do carro de Dani Sordo, para este mecânico, o vírus do automobilismo entrou cedo, trocando a mecânica de pequenos aviões privados em aeródromos pela adrenalina rugidora das quatro rodas e das pistas de karting.

É uma vida de sacrifício extremo, recordada por episódios míticos como o super-rali na Polónia, onde peças de substituição vindas de urgência da Alemanha aterraram a dez minutos do fecho do parque fechado, forçando uma noite direta sem pregar olho, com o merecido descanso reduzido a um duche rápido no hotel antes do arranque da etapa seguinte.

Mas a recompensa surge em momentos dourados, como o pódio memorável no Rali da Europa Central, onde a equipa permitiu ao mecânico principal erguer o troféu de construtores, ou as três celebrações icónicas no Rali da Sardenha, cumprindo a tradição de saltar coletivamente para as águas do porto de Alghero, um batismo de vitória.

A noite cai sobre o Porto e a calma regressa gradualmente às boxes, um silêncio quase reverente. O mecânico principal inspeciona meticulosamente as borrachas de vedação das janelas e portas do veículo. O pó finíssimo dos troços portugueses, colado pela eletricidade estática ao para-brisas, denuncia uma folga milimétrica na porta esquerda, um sussurro de imperfeição. Sem queixumes do piloto, a persistência do mecânico antecipa-se ao perigo: a folga é corrigida ali mesmo para evitar problemas de visibilidade no dia seguinte, uma vitória preventiva.

Faltam vinte e cinco minutos para a entrega formal do carro. Com todas as ferramentas alinhadas e a mecânica blindada, os portões da ‘box’ fecham-se muito antes do horário habitual de outras provas.

O dia de trabalho está concluído com um raro e reconfortante final antecipado, deixando as máquinas prontas para a batalha que o cronómetro ditará na manhã seguinte sob o céu de Portugal.

Melhor que as palavras, é ver o vídeo…