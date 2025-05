Rali de Portugal na TV: tudo o que pode ver, pago… e de ‘borla’

A programação dedicada ao Vodafone Rally de Portugal começa com a antevisão da prova, dia 14, e termina com o resumo da última etapa, dia 18. Ao todo, serão quase 50 horas de transmissão nos canais Sport TV1, Sport TV4 e Sport TV+ daquele que é o maior evento desportivo em Portugal e, simultaneamente, uma grande festa popular. Pode consultar toda a programação Sport TV neste link https://www.sporttv.pt/pesquisa/wrc

Tal como acontece em todas as provas do Campeonato do Mundo de ralis, a Sport TV vai transmitir em direto as 24 provas especiais de classificação, bem como o shakedown, a parada de pilotos e a cerimónia de abertura em Coimbra, portanto, transmite toda a prova. Além disso, vai apresentar resumos diários e ter programas em estúdio, na Exponor, com vários convidados.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

