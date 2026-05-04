Rali de Portugal na televisão: RTP e Sport TV asseguram cobertura total da prova

A 59ª edição do Rali de Portugal vai contar com cobertura televisiva alargada da RTP e da Sport TV, com transmissões em canal aberto, emissão integral em plataformas digitais e operação montada a partir da Exponor, em Matosinhos. A RTP mantém o estatuto de televisão oficial da prova e garante acompanhamento multiplataforma na RTP1, RTP2 e RTP Play Desporto, enquanto a Sport TV transmite todas as especiais.

RTP transmite quatro classificativas em sinal aberto

A estação pública programou quatro directos em canal aberto durante a prova. Estão previstas as transmissões da SS3 Figueira da Foz, a 7 de Maio, às 18h00, na RTP1; da SS19 Lousada, a 9 de Maio, às 19h00, na RTP2; da SS21 Fafe 1, a 10 de Maio, às 09h35, na RTP1; e da Power Stage, também em Fafe, no mesmo dia, às 13h00, na RTP1.

RTP Play acompanha a prova na íntegra

Na RTP Play Desporto, a cobertura arranca a 6 de Maio, às 14h00, com emissão contínua dos troços, entrevistas aos protagonistas e comentários a partir do estúdio instalado na Exponor. A operação repete o modelo adoptado no ano passado e articula-se com a rádio pública, embora o guia oficial refira a Antena 3 e a informação anexa mencione a Antena 1.

Além da RTP, a Sport TV volta a assegurar transmissão integral das classificativas, reforçando a oferta para quem acompanhar a ronda portuguesa do WRC à distância O link direto para a emissão de vídeo é: https://www.rtp.pt/play/direto/rtpdesporto1

Sport TV transmite todos os troços, bem como todo o Mundial de Ralis

Data Hora Etapa

7 de maio 18h00 SS3 Figueira da Foz (RTP1)

9 de maio 19h00 SS19 Lousada (RTP2)

10 de maio 09h30 SS21 Fafe (RTP1)

10 de maio 13h00 Powerstage 23 Fafe (RTP1)

5ª feira, 7/5 – 18h00 – SS3 Figueira da Foz – RTP1

Sábado, 9/5 – 19h00 – SS19 Lousada – RTP2

Domingo, 10/5 – 09h30 – SS21 Fafe 1 – RTP1

13h00 – SS23 Power Stage Fafe 2 – RTP2