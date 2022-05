Rali de Portugal: Muito para ver (também) na televisão | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal pode também ser seguido através da televisão, em especial na RTP e também na SportTV. Fique a par dos horários da ampla cobertura televisiva

Este ano, honras de transmissões diretas em vários canais da Sport TV. Estão previstos sete troços em direto (ver horários em baixo), para além de antevisão, resumos diários, repetições, etc. Como sabe, pode sempre usar as gravações automáticas, isto se tiver acesso através das diversas operadoras de TV.

Também a RTP tem anunciado no seu site as transmissões da Super Especial de Coimbra, Vieira do Minho 1 e 2, Fafe 1 e 2.

A partir de amanhã, o Vodafone Rally de Portugal vai ter uma ampla cobertura televisiva na RTP, a televisão oficial do evento. No primeiro dia de prova, a Super Especial de Coimbra merecerá honras de transmissão na RTP1, a partir das 19h00. Na sexta-feira, será a vez da Super Especial de Lousada, também a partir das 19h00, mas na RTP2. No sábado, sempre na RTP1, estão previstos três diretos, correspondentes à primeira e segunda passagens pela prova especial de Vieira do Minho, às 07h35 e 08h30, respetivamente, e a derradeira classificativa do dia, a Super Especial Porto-Foz, com transmissão a partir das 19h00.

Finalmente, no último dia, a RTP1 transmite as duas passagens pela icónica classificativa de Fafe, às 08h35 e 12h10, com destaque para a segunda passagem, em modo “Power Stage”, que definirá pontos extra para o WRC.

Para além da RTP, as transmissões em direto das classificativas também poderão ser acompanhadas na Sport TV, que acrescenta resumos diários das etapas.

Como alternativa, o WRC All Live o serviço pago do promotor do campeonato do mundo de ralis, transmite todas as especiais em direto com declarações dos pilotos da frente no fim de cada troço, para além de muitas mais ‘features’, podendo ver os Onboard dos pilotos prioritários, em todos os troços

RTP

Quinta-feira, 19 de maio

19h00/20h00 (RTP1) – Direto – Super Especial 1 – Coimbra –

Sexta-feira, 20 de maio

Direto – Super Especial 9 – Lousada – 19h00 (RTP2)

Sábado, 21 de maio

Direto – Prova Especial 10 – Vieira do Minho 1 – 07h35/08h30 (RTP1)

Direto – Prova Especial 13 – Vieira do Minho 2 – 14h35/15h30 (RTP1)

Direto – Super Especial 16 – Porto-Foz – 19h00/20h00 (RTP1)

Domingo, 22 de maio

Direto – Prova Especial 19 – Fafe 1 – 08h35/09h30 (RTP1)

Direto – Prova Especial 21 (Power Stage) – Fafe 2 – 12h10/13h30 (RTP1)

SPORT TV

Quinta-feira, 19 de maio

11h00 e 18h30 (SportTV4) – Antevisão Rali Portugal

18h30 (SportTV +) – Antevisão Rali de Portugal

19h00 (SportTV4) Direto – Super Especial Coimbra

Sexta-feira, 20 de maio

19h00 (SportTV4) Direto – Super Especial Lousada

23h00 (SportTV + e Sport TV4) – Resumo 1º Dia

Sábado, 21 de maio

01h00 (SportTV1) – Resumo 1º Dia

04h30 (SportTV +) – Resumo 1º Dia

04h30 e 07h00 (SportTV4) – Resumo 1º Dia

07h30 (SportTV4) Direto – SS 10, Vieira do Minho 1

14h30 (SportTV2) Direto – SS 13, Vieira do Minho 2

18h00 (SportTV4) Repetição – SS 13, Vieira do Minho 2

19h00 (SportTV4) Direto – Super Especial Porto-Foz

21h10 (SportTV1) Repetição – Super Especial Porto-Foz

23h30 (SportTV4) Resumo 2º Dia

Domingo, 22 de maio

00h30 e 08h00 (SportTV +) – Resumo 2º Dia

03h20 e 07h50 (SportTV4) – Resumo 2º Dia

08h30 (SportTV4) Direto – SS 19, Fafe 1

12h00 (Sport TV4) Direto – Power Stage

23h00 (SportTV4) Resumo 3º Dia

22h30 (SportTV +) Resumo 3º Dia