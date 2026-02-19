Rali de Portugal muda-se para Viseu em 2027
Depois de 11 anos em Matosinhos, Viseu passará a ser o ‘coração’ do Rali de Portugal em 2027.
O presidente da Câmara, João Azevedo anunciou que a cidade de Viseu será a nova sede do centro de operações da prova, assumindo as competências logísticas que, durante anos, estiveram centralizadas na Exponor, em Matosinhos. O anúncio oficial foi realizado pelo presidente da autarquia, João Azevedo, após a confirmação do acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP).
Viseu substitui Matosinhos na logística nevrálgica do WRC
O acordo validado pelo executivo camarário garante a presença da prova em solo viseense durante, pelo menos, as edições de 2027 e 2028. Mais do que uma simples classificativa, Viseu passará a concentrar todo o complexo logístico do evento, o que inclui as áreas de manutenção, certificação técnica, coordenação de emergência e as principais estruturas operacionais.
O investimento anual da autarquia está fixado em 400 mil euros de patrocínio direto, aos quais se somam até 150 mil euros destinados a despesas de logística e comunicação. Com este movimento, a “cidade de Viriato” posiciona-se como o novo eixo central de um dos maiores eventos desportivos realizados em território nacional.
Fim do ciclo da Volta a Portugal
Para viabilizar este projeto, Viseu abdicou da receção da Volta a Portugal em Bicicleta. João Azevedo esclareceu que o contrato com a prova velocipédica, que representava um custo direto de 260 mil euros acrescido de apoios logísticos, chegou ao fim e não será renovado. A decisão permite redirecionar fundos para o rali, cumprindo uma das promessas centrais da campanha eleitoral do atual autarca, que visava elevar a projeção internacional do concelho através do desporto motorizado.
Retorno económico e projeção global
A operação do rali em Viseu terá uma duração aproximada de duas semanas, prevendo-se que gere mais de quatro mil dormidas e atraia dezenas de milhares de visitantes. Segundo dados do ACP, a edição de 2024 teve um impacto económico recorde de 183 milhões de euros em Portugal, com transmissões televisivas a chegar a mais de uma centena de países, garantindo uma visibilidade mediática global superior a 89 milhões de euros.
