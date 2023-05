Rali de Portugal: Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze | AutoSport

A parceria do Rali de Portugal com a Vost Portugal, é mesmo o melhor que o adepto que se está a preparar para ir aos troços pode aspirar para ver o Rali de Portugal. Com os mapas interativos com todas as indicações úteis do Waze para aceder às várias zonas de espetáculo, assim como a informação útil sobre cada ZE, tem tudo o que precisa em tempo real para saber o ‘estado’ do trânsito que tem pela frente, o que pode esperar, etc.

Só tem que escolher o dia, depois o troço e por fim o link do Waze relativa à Zona Espetáculo que escolheu. Coloque o ponto de partida e terá toda a informação que precisa em termos de trânsito. Resta coordenar esta informação com o que se está a passar no terreno para saber com o que conta.

Prepare-se para rumar aos troços com muita antecedência, porque, como muito milhares de outras pessoas, todos querem fazê-lo e quanto mais tarde for, maior o risco de ficar longe demais para fazer o percurso até ao troço a pé.

Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze – CLIQUE AQUI