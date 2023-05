Rali de Portugal, Lousada, sábado, 13/05/2023, Horário 19:05 | AutoSport

SS15 – Lousada

Horário — 19:05

A pista da Costilha em Lousada, já há muito habituada a ser palco de duelos do automobilismo mundial, proporciona aos pilotos uma oportunidade única de se defrontarem diretamente com os seus adversários em pistas paralelas, ao longo de 3,36 km. É desta forma sempre espetacular e marcante que termina o segundo dia desta edição do Vodafone Rally de Portugal. Caso pretenda assistir à superespecial de Lousada deverá adquirir o bilhete através da Loja ACP.