Rali de Portugal: Kajto Kajetanowicz venceu WRC 3 | AutoSport

Depois de Yohan Rossel ter chegado ao último dia de prova 3.0s na frente de Kajetan Kajetanowicz, o polaco só demorou dois troços a recuperar a liderança da prova, controlando o seu avanço até ao fim, terminando com 5.6s de avanço para o francês. Boa luta no WRC 3, competição em que Armindo Araújo terminou em sétimo.

Recuando um pouco, Rossel (Citroën C3 Rally2), abriu uma vantagem de 3,5 segundos após a etapa de sexta-feira, mas ‘escorregou’ para o segundo lugar depois de Cabeceiras de Basto 1, ontem de manhã, quando o seu rival polaco atacou.

Kajetanowicz foi rápido no seu Skoda Fabia Rally2 e assegurou quatro vitórias consecutivas em troços, chegando a uma margem confortável, até que um pião no penúltimo troço lhe custar 23,6s. Rossel recuperou a liderança antes de ganhar o troço do Porto, terminando o dia na frente por uns curtos 3.0s. Mas aqui já se percebia que o polaco era mais rápido e confirmou-o hoje.

Chris Ingram estava 54,3s atrás de Rossel, em terceiro no seu Skoda da Toksport, terminando na mesma posição e sensivelmente à mesma distância. Nicolas Ciamin terminou em quarto, a minuto e meio do vencedor.