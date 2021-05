Rali de Portugal: Jon Armstrong lidera Mundial Júnior | AutoSport

Depois da vitória na Croácia, prova que marcou o arranque do Mundial Júnior WRC, o piloto britânico Jon Armstrong, lidera a competição. Campeão do WRC eSports em 2018, não está a pilotar pela primeira vez. Em 2016 já tinha ganho D-Mack Fiesta Trophy e volta à nova versão do mesmo carro para tentar alcançar o título mundial. Contudo, sabe que até ao final da época, a sua tarefa não será fácil. Primeiro, porque os adversários têm material idêntico – no JWRC todo correm com os Ford Fiesta Rally4 – e, em segundo lugar, porque depois de mostrar competência no asfalto croata, terá de fazer o mesmo

nos pisos de terra do Vodafone Rally de Portugal.

Além de Armstrong, o JWRC conta com oito pilotos inscritos. O letão Martins Sesks ocupa o segundo lugar no campeonato, à frente dos finlandeses, Sami Pajari e Laura Joona, terceiro e quarto, respetivamente. Como é a primeira prova de terra do ano, o rendimento dos pilotos no Vodafone Rally de Portugal é uma incógnita. Martin Koci é um dos mais experientes, mas é preciso ter atenção o que William Creighton, Robert Virves e Raul Badiu irão fazer.