Rali de Portugal: guia do espectador, onde ver, ZE, horários, infos, inscritos, etc…

Nos links em baixo tem toda a informação essencial para acompanhar o Vodafone Rally de Portugal 2026, incluindo localização dos troços, acessos, horários, zonas espetáculo e dados sobre pilotos e equipas.

A prova, sexta ronda do WRC, disputa-se de 7 a 10 de maio entre o Norte e o Centro do país, terá 23 classificativas, 345,14 quilómetros ao cronómetro e cerca de 1.862 quilómetros no total, com base operacional na Exponor, em Matosinhos, e partida em Coimbra.

Zonas Espetáculo do Rali de Portugal

O ACP preparou várias Zonas Espetáculo em áreas amplas, devidamente preparadas para o efeito e sempre em segurança. A cor VERDE assinala os limites das áreas destinadas ao público nas várias Zonas Espetáculo. É exclusivamente nestas áreas que poderá ver a prova. Todas as restantes áreas são interditas ao público – NO GO AREA.

Determinadas Zonas Espetáculo terão acesso facilitado para cidadãos com mobilidade reduzida, tendo os veículos de estar obrigatoriamente identificados com o respetivo dístico de cidadão com mobilidade reduzida, tal como está indicado no modelo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 128/2017, de 9 de outubro.

Na generalidade, o acesso às ZE do Vodafone Rally de Portugal só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente, o que permitirá uma deslocação tranquila do público para o local do espetáculo. Colabore com a Organização: respeite as indicações dos Militares da GNR e dos Marshals.

Guia das Zonas Espetáculo

Neste Guia do Espetador apresentamos também uma valorização da qualidade dos acessos, visibilidade e espetacularidade de cada uma das Zonas Espetáculo para que tenha em seu poder todos os elementos que lhe permitam escolher onde vai ver o Vodafone Rally de Portugal 2026.

Na edição deste ano, poderá aceder a cada ZE com a ajuda de um mapa interativo e dinâmico, que lhe dá diretamente as coordenadas WAZE. Saiba interpretá-lo através da seguinte legenda:

SSS – Início da Prova Especial de Classificação

SSF – Fim da Prova Especial de Classificação

ZE – Zona de Espetáculo

Shakedown Paredes-Baltar, 4ª Feira, 6 de maio, Horário – Das 15:01 às 19:30

No coração do Concelho de Paredes, Baltar e o seu circuito recebem de braços abertos a caravana do Vodafone Rally de Portugal naquela que é conhecida como a derradeira prova teste.

Com os cinco quilómetros, setecentos e vinte metros, o Shakedown assume-se como o palco ideal dos últimos acertos e afinações dos carros de todas as equipas, para os exigentes dias que se seguirão nesta competição.

No interior do circuito de Baltar, os espectadores conseguirão acompanhar a espetacular progressão dos concorrentes nos últimos 800 metros.

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SS1 — Águeda-Sever, 5ª Feira, 7 de maio, Horário – 15:05

Após 26 anos, o Vodafone Rally de Portugal regressou em 2025 à região de Aveiro, sendo que este ano tem honras de abertura competitiva da prova. Esta SS será um enorme desafio à perícia dos participantes e culminará com a entrada na pista de autocross de Sever do Vouga, onde os concorrentes irão percorrer os últimos metros desta classificativa seguramente ladeados de uma excelente moldura humana.

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SS2 — Sever-Albergaria, 5ª Feira, 7 de maio, Horário – 16:05

Após um interregno de 26 anos, Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha retornaram ao percurso da prova na edição de 2025. Percorrido no sentido de 1995 a 1997, terá ainda um acrescento de cinco quilómetros no final para terminar junto à povoação de Gavião. Num percurso já conhecido dos ralis nacionais, irá contornar o Monte Telégrafo, passando junto à famosa Casa do Guarda onde os espectadores terão uma vista desafogada sobre a evolução dos concorrentes.

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SS3 — Figueira da Foz, 5ª Feira, 7 de maio, Horário – 18:05

A Super Especial da Figueira da Foz encerra o primeiro dia competitivo do Vodafone Rally de Portugal 2026. Numa cidade que já foi palco de tantos momentos inesquecíveis, este ano não será certamente exceção. Com um trajeto renovado, junto ao forte de Santa Catarina, aproveita o parque de estacionamento, localizado mesmo em frente, para criar uma arena artificial onde o público pode acompanhar a ação através das bancadas. Tudo isto com as paisagens azuis do Oceano Atlântico como pano de fundo.

SS4/10 — Mortágua, 5ª Feira, 7 de maio, Horário – 1.ª passagem às 07:35 | 2.ª passagem às 15:45

Repetindo o percurso de 2025, Mortágua, na versão mais curta, termina mais junto à vila que sede de concelho. O desafio passa por um seletivo percurso que goza de um irrepreensível e rápido piso junto aos eucaliptais tão característicos desta região. A passagem pela Arena de Mortágua (ZE2) promete momentos inesquecíveis.

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SS5/7 — Arganil, 6ª Feira, 8 de maio, Horário – 1.ª passagem às 08:55 I 2.ª passagem às 12:30

Intenso, diversificado em ritmo e cadência, um local onde a emoção e o perigo iminente percorrem de mãos dadas as encostas da serra do Açor. Apesar de os padrões atuais de segurança obrigarem à colocação de rails de proteção nas zonas mais vertiginosas, este troço, que este ano se apresenta na versão longa e revertido, não deixará descurar o facto de que um pequeno erro poderá ser fatal para as ambições de pilotos e equipas.

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SS6/9 — Lousã, 6ª Feira, 8 de maio, Horário – 1.ª passagem às 10:13 I 2.ª passagem às 14:08

Com percurso renovado em 2026 devido aos incêndios florestais de 2025, o troço da Lousã não é mais do que o antigo troço da Candosa que fez parte do percurso do Rally em 1996. Estrada larga, quase sempre à mesma cota de altitude e de piso duro, o troço da Lousã promete emoções fortes para os 7 quilómetros de percurso.

Melhor Tempo: Como referência, o melhor tempo para uma versão 200m mais curta é de Walter Rohrl (Audi Quattro Sport) e Hannu Mikkola (Audi Quattro A2) com 4:39.

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SS8 — Góis, 6ª Feira, 8 de maio, Horário – Passagem única às 13:25

O troço de Góis, percorrido apenas uma vez este ano, apresenta-se este ano no percurso da prova de forma revertida. As exigências do rápido percurso não deixarão margem para erros nem contemplação das deslumbrantes paisagens nos topos das cumeadas de Góis, e dado que o percurso é feito ao contrário, apresenta novos desafios a todos os participantes.

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SS11/15 — Felgueiras, Sábado, 9 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 07:00 | 2.ª passagem às 14:00

Após o regresso em 2021, o Vodafone Rally de Portugal ruma novamente às estradas do Monte de Santa Quitéria. O traçado é um autêntico carrossel na floresta, intercalando zonas rápidas com secções de condução bastante exigente, num percurso feito à medida do Rally quando foi utilizado pela primeira vez em 1993.

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SS12/16 — Cabeceiras de Basto, Sábado, 9 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 08:05 I 2.ª passagem às 15:05

Considerado por muitos um dos mais bonitos troços do Vodafone Rally de Portugal, Cabeceiras de Basto mantém o percurso estreado em 2024. A progressiva subida inicial antevê toda a velocidade pura que se atingirá na zona mais planáltica, onde a fantástica paisagem natural enquadrará os concorrentes e espectadores.

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SS13/17 — Amarante, Sábado, 9 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 09:35 I 2.ª passagem às 16:35

Desde 2015, o troço de Amarante continua a ser a PEC mais longa da prova. Sítios como o gancho do Fridão, a Ponte da Guiné e o gancho da Sapinha são percorridos novamente este ano como foram pela primeira vez, em 1969. Devido à sua distância, as equipas fazem uma abordagem distinta, onde a resistência e a gestão de andamento serão por certo trunfos decisivos num bom resultado neste terceiro dia de competição.

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SS14/18 — Paredes, Sábado, 9 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 11:05 I 2.ª passagem às 18:05

A grande novidade de 2023 foi a inclusão da prova especial de classificação de Paredes. O percurso aproveita em parte o percurso do shakedown vindo a terminar no mesmo sítio, o Circuito de Baltar. O troço tem de tudo, desde zonas muito rápidas a zonas lentas, em campo aberto, no meio de eucaliptais no que será um excelente desafio para os pilotos.

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SS19 — Lousada, Sábado, 9 de Maio, Horário – 19:05

A pista da Costilha em Lousada, renovada há 1 ano já a pensar no Campeonato do Mundo de Rallycross, está há muito habituada a ser palco de duelos do automobilismo mundial. O seu palco proporciona aos pilotos uma oportunidade única de se defrontarem diretamente com os seus adversários em pistas paralelas, ao longo de 3,78km. É desta forma sempre espetacular e marcante que termina o terceiro dia desta edição do Vodafone Rally de Portugal.

SS20/22 — Vieira do Minho, Domingo, 10 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 08:05 I 2.ª passagem às 10:35

A sempre espetacular e cénica prova especial de classificação de Vieira do Minho marca mais uma vez presença no itinerário do Vodafone Rally de Portugal. Iniciando-se no Santuário da Senhora da Fé, o percurso percorre as habituais e exigentes estradas da Serra da Cabreira, tendo a Serra do Gerês como pano de fundo.

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SS21/23 — Fafe, Domingo, 10 de Maio, Horário – 1.ª passagem às 09:35 I 2.ª passagem às 13:15

Considerado como “A Catedral dos Ralis em Portugal”, num perfeito paralelismo com a devoção e romaria que ali ocorre na passagem dos concorrentes. Os seus 11,18 km albergam os dois maiores cartões de visita da prova: o Confurco e a passagem no asfalto — sem esquecer o Salto da Pedra Sentada, que encerra o troço com chancela de ouro.

A ambos os locais acorrem muitos milhares de pessoas, “em peregrinação”, para assistir à passagem da caravana do WRC. A festa começa na tarde anterior, quando se começam a juntar espectadores que guardam o melhor lugar para assistir à passagem dos carros, e dura até ao último concorrente passar pelo troço que será também palco da Power Stage.

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