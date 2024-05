Rali de Portugal: Guia do espectador em Arganil, 6ª, 10 de maio 11h35-16h05

Entre as 17:00 do dia 9 (quinta-feira) e as 18:00 do dia 10 de maio (sexta-feira), o trânsito encontra-se condicionado em diversos locais do concelho. Todos os condicionamentos de trânsito (interdição de circulação, de estacionamento ou outros) estão devidamente indicados no local, através de sinalética.

Transportes públicos, residentes e trabalhadores vão ter acesso aos locais interditos mediante apresentação de um comprovativo de morada aos elementos da GNR presentes no terreno (ex.: carta verde do seguro da viatura; fatura da água/eletricidade).