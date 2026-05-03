Rali de Portugal: Guia do Espectador de Felgueiras: O carrossel do Monte de Santa Quitéria

Horários: 1.ª passagem às 07:00 | 2.ª passagem às 14:00

Desde o seu aclamado regresso ao itinerário em 2021, o troço de Felgueiras reafirmou-se como um dos momentos mais aguardados do Vodafone Rally de Portugal. Disputado nas encostas do icónico Monte de Santa Quitéria, este percurso é muito mais do que uma prova de velocidade; é um regresso às origens, recuperando a mística de quando foi utilizado pela primeira vez, em 1993.

O traçado é frequentemente descrito pelos pilotos como um autêntico “carrossel na floresta”. Esta analogia não é por acaso: a especial caracteriza-se por um ritmo constante de mudanças de direção e elevação, serpenteando por entre a densa vegetação. O desafio reside na sua natureza híbrida:

Zonas Rápidas: Setores que permitem ritmos elevados e exigem uma confiança absoluta nas notas;

Secções Técnicas: Zonas de condução extremamente exigente, onde a largura da estrada estreita e qualquer erro de trajetória pode ser fatal para as aspirações das equipas. Não faltam exemplos…

Sendo a especial que abre as hostilidades no período da manhã (07:00), Felgueiras apresenta desafios adicionais. A humidade matinal e a luz filtrada pelas árvores podem criar condições de visibilidade e aderência variáveis, obrigando os pilotos a um nível de concentração máximo logo ao primeiro quilómetro.

Este é um troço feito à medida do ADN do rali clássico, onde a harmonia entre a máquina, o piloto e a natureza é testada ao limite. Para os espectadores, o Monte de Santa Quitéria oferece pontos de observação privilegiados, permitindo ver de perto a agilidade dos carros nestas estradas que parecem ter sido desenhadas especificamente para o WRC

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