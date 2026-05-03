Rali de Portugal: Guia do Espectador de Cabeceiras de Basto: estética e velocidade
Horários: 1.ª passagem às 08:05 | 2.ª passagem às 15:05
Considerado por muitos como um dos troços visualmente mais deslumbrantes de todo o itinerário do Vodafone Rally de Portugal, Cabeceiras de Basto regressa este ano mantendo o percurso que estreou com sucesso em 2024. Esta especial é uma ode à diversidade do terreno minhoto, oferecendo um desafio técnico que evolui drasticamente à medida que os quilómetros passam.
A prova começa com uma subida progressiva e técnica, onde a tração e a precisão nas notas são fundamentais para não perder tempo nos setores mais sinuosos. À medida que os pilotos conquistam a elevação, o cenário transforma-se: o terreno abre-se para uma zona planáltica de “velocidade pura”. É aqui que os concorrentes mostram todo o seu potencial, ao enfrentarem secções de pé a fundo, onde a coragem e a estabilidade aerodinâmica dos carros são testadas ao limite.
Para além da competição, Cabeceiras de Basto é um verdadeiro postal ilustrado. A fantástica paisagem natural da região, caracterizada pela sua crueza e beleza serrana, oferece um enquadramento único tanto para as objetivas das câmaras como para os milhares de espectadores que se espalham pelas encostas.
Nesta especial, a harmonia entre a agressividade das máquinas e a serenidade da montanha cria uma atmosfera eletrizante. Sendo a primeira especial da manhã e a primeira após o reagrupamento da tarde, o estado do piso e a luz solar — que incide de forma particular nas zonas altas — serão fatores cruciais para quem pretende ditar o ritmo neste terceiro dia de prova.
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