Rali de Portugal: Guia do Espectador de Amarante: O ‘Exame de Rigor’

Horários: 1.ª passagem às 09:35 | 2.ª passagem às 16:35

O troço de Amarante não é apenas mais uma especial no itinerário do Rally de Portugal; é, desde 2015, um dos maiores desafios de resistência da prova, mantendo o estatuto de PEC (Prova Especial de Classificação) mais longa de todo o figurino. Com uma extensão que exige o máximo de concentração, este percurso é um autêntico mergulho na história viva do rali, revisitando locais que entraram na lenda da modalidade logo em 1969, ano em que foram percorridos pela primeira vez.

Ao longo do traçado, os pilotos enfrentarão pontos icónicos que testam não só a perícia, mas também o sangue-frio.

Devido à sua quilometragem invulgar, a abordagem das equipas em Amarante é radicalmente diferente da de um troço convencional. Aqui, o “ataque total” pode ser traiçoeiro. Entramos no terceiro dia de competição, onde o cansaço acumulado e o desgaste mecânico começam a pesar. A resistência física dos pilotos e a gestão inteligente do andamento — poupando pneus e travões para a fase final da especial — serão os trunfos decisivos.

Numa prova que se decide muitas vezes por segundos, Amarante é o local onde se pode ganhar (ou perder) minutos.

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