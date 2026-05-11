Rali de Portugal: furo afasta Sami Pajari do pódio e trava boa série de resultados
Sami Pajari viu escapar este domingo um lugar no pódio do Rali de Portugal, depois de um furo na penúltima especial o obrigar a parar para trocar um pneu, perdendo perto de três minutos e caindo para o sétimo lugar da classificação geral. O piloto finlandês, que seguia na luta pelos primeiros lugares, interrompeu assim uma série de quatro pódios consecutivos.
O contratempo surgiu numa fase decisiva da prova, quando Pajari e o copiloto Marko Salminen ainda mantinham aspirações legítimas a terminar entre os três primeiros. A paragem forçada, em circunstâncias semelhantes às que também afetaram Sébastien Ogier no mesmo troço, comprometeu de forma irreversível o resultado da dupla da Toyota.
Um incidente decisivo na penúltima especial
Pajari explicou que o furo teve origem num impacto com uma pedra solta exposta na trajetória ideal. “É dececionante, porque tudo estava a correr muito bem. Havia uma pedra grande e solta na trajetória e batemos nela, o que provocou o furo. Não havia muito que eu pudesse fazer”, afirmou.
O piloto sublinhou ainda que o local do incidente lhe pareceu evidente no momento em que ocorreu. “Para mim, foi bastante claro onde aconteceu, e o Seb também teve um furo exatamente no mesmo sítio. Penso que havia ali uma pedra maior que foi ficando cada vez mais exposta. Quando passámos, já estava suficientemente saliente para causar os danos.”
Até ao incidente, Pajari protagonizava uma das exibições mais consistentes da prova. Na sexta-feira e no sábado, mostrou andamento para discutir os melhores tempos, mantendo-se sempre próximo dos lugares cimeiros. Após dois dias completos de competição, ocupava o terceiro posto da geral e entrou no derradeiro dia a escassos segundos do segundo lugar: “é frustrante, mas há muita coisa boa a retirar deste rali.”
A quebra no resultado final impediu Pajari de somar o quinto pódio consecutivo da temporada, uma sequência que parecia ao seu alcance antes do azar de domingo.
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