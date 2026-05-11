Rali de Portugal: Fourmaux fecha 4º após liderar, sofrer duplo furo e vencer a Power Stage

Adrien Fourmaux e Alexandre Coria terminaram o Rali de Portugal no quarto lugar, depois de uma prova marcada por velocidade evidente, um revés decisivo em Góis e uma recuperação final que incluiu a vitória na Power Stage.

A dupla francesa da Hyundai somou cinco triunfos em especiais, reforçou o resultado coletivo da equipa e saiu de Portugal no quarto posto do campeonato de pilotos.

O resultado ganha relevo pelo contraste com o desenrolar do rali: Fourmaux chegou a liderar na sexta-feira, perdeu tempo com uma saída de estrada e um duplo furo, mas manteve competitividade suficiente para recuperar posições no domingo. No balanço final, o francês preferiu destacar o saldo global de pontos e o triunfo da Hyundai, num fim de semana que classificou como “muito positivo” para a equipa.

Arranque forte e liderança até Góis

Fourmaux entrou no rali com ritmo de candidato à vitória. Foi o mais rápido na especial de abertura, manteve-se entre os da frente nas primeiras classificativas e assumiu a liderança na manhã de sexta-feira, beneficiando também de decisões estratégicas que o próprio valorizou ao longo da etapa.

Além do andamento, o francês deixou também um apelo à segurança do público. Após a segunda especial, pediu aos adeptos que se colocassem “num lugar seguro”, explicando ter visto espectadores “em locais realmente perigosos”, numa observação que ganhou peso num rali mais tarde marcado por debate em torno das condições de segurança.

Duplo furo mudou o rumo da prova

O momento decisivo da prova de Fourmaux surgiu na PEC8, em Góis, quando uma saída de estrada em alta velocidade provocou um duplo furo e o afastou da luta pela liderança. A perda de tempo foi imediata e significativa: depois de comandar a classificação, o piloto caiu para sexto, vendo desmoronar-se uma corrida que até aí parecia lançada para o pódio.

Na especial seguinte, Fourmaux explicou o incidente de forma direta. “Perdi os travões, saímos largo e tivemos o duplo furo na especial anterior. Isso faz parte do rali”, afirmou, assumindo o contratempo sem dramatismo. Mais tarde, admitiu também que a prova se tornou particularmente exigente em termos de confiança e gestão de pneus.

Reação sólida até ao quarto lugar

Longe de se resignar, o francês respondeu com consistência no sábado e voltou a vencer especiais, mostrando que o andamento do Hyundai i20 N Rally1 continuava intacto. No domingo, aproveitou os problemas de dois Toyota em Vieira do Minho 2 para subir a quarto e fechou o rali com o melhor tempo na Power Stage, confirmando o quinto triunfo parcial do fim de semana.

No final, Fourmaux centrou o discurso no esforço coletivo. “Foi um fim de semana muito positivo para a equipa aqui em Portugal, por isso podemos estar satisfeitos por somar 20 pontos como dupla e por o Thierry e o Martijn terem conquistado a vitória”, disse. O piloto agradeceu ainda à equipa e aos adeptos, salientando o apoio “mesmo à chuva”, antes de resumir a prova com uma ideia simples: “Foi um rali muito exigente — mas penso que é por isso que o adoramos.