Rali de Portugal: Filipe Albuquerque na super especial de Coimbra | AutoSport

Alguns dias depois da vitória na prova do IMSA WeatherTech Sportscar Championship em Mid-Ohio, Filipe Albuquerque vai estar aos comandos de uma máquina completamente diferente do Acura ARX-05 DPi. O piloto utilizou as redes sociais para dar conta que vai estar aos comandos de um Citroën DS3 da Sports&You na super especial de Coimbra. Para já, Albuquerque teve o primeiro contacto com o carro, “para não fazer má figura amanhã em Coimbra”, brincou o piloto.

Para além da cerimónia de partida, a cidade de Coimbra este ano também será palco para o início competitivo do Vodafone Rally de Portugal com uma espetacular super especial junto ao Rio Mondego e à Ponte de Santa Clara. Com início junto ao Portugal dos Pequenitos, a super especial de Coimbra percorre os arruamentos principais entre o Convento de São Francisco e o Estádio Universitário, num percurso espetacular que inclui um salto que proporcionará por certo imagens espetaculares e será o início perfeito para o rally.