Rali de Portugal: Festa de milhares no arranque oficial em Coimbra | AutoSport

Está oficialmente na estrada a 56.ª edição do Vodafone Rally de Portugal. Largos milhares de aficionados saudaram as estrelas do WRC na cidade de Coimbra, que recebeu, esta quinta-feira, uma sessão de autógrafos com os pilotos do Mundial e as principais equipas portuguesas, num ‘banho’ de multidão que deu a melhor sequência ao Shakedown da manhã, em Paredes.

Os adeptos dos ralis (e não só) puderam contactar de perto com as grandes figuras do Mundial de Ralis, numa sessão realizada junto à emblemática Porta Férrea da Universidade de Coimbra. Depois, os 16 pilotos e navegadores da categoria-rainha do WRC rumaram à histórica Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, datada de 1717, para uma fotografia oficial que juntou História e modernidade.

A cerimónia de partida oficial, na Praça da Porta Férrea, engalanada com efeitos de vídeo mapping, recebeu as 83 equipas que, a partir de amanhã, vão disputar as 19 classificativas nas regiões Centro e Norte do país, num percurso total de 325,35 quilómetros cronometrados.

PROGRAMA

Sexta-feira, 12 de maio

SS1 Lousã 1 (12,03 km) 09h05

SS2 Góis 1 (19,33 km) 10h05

SS3 Arganil 1 (18,72 km) 11h05

SS4 Lousã 2 (12,03 km) 13h35

SS5 Góis 2 (19,33 km) 14h35

SS6 Arganil 2 (18,72 km) 15h35

SS7 Mortágua (18,15 km) 17h05

SS8 Figueira da Foz (2,94 km) 19h05