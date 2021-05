Rali de Portugal: Esapekka Lappi liderou shakedown no WRC2 | AutoSport

Esapekka Lappi e Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) foram os mais rápidos do Shakedown do RAli de Portugal no WRC2, batendo Teemu Suninen e Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) por quatro décimos. Terceira posição para Mads Østberg e Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2) segundo e meio mais atrás. Desenha-se uma boa luta nesta categoria, que conta ainda com Marco Bulacia (Skoda Fabia Rally2), Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI) Eric Camilli (Citroen C3 Rally2), assistido pela Sports&You, Ole Christian Veiby (Hyundai Ng I20 Rally2), Martin Prokop (Ford Fiesta MK II), Oliver Solberg (Hyundai Ng I20) e Tom Kristensson (Ford Fiesta MK II).

Embora pertençam à WRC3, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) ‘voaram’ no shakedown ao alcançarem o terceiro tempo quando incluídos todos os RC2, a 1.7s de Lappi. Grande entrada!