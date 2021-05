Rali de Portugal: Esapekka Lappi lidera WRC2 | AutoSport

Boa prova no WRC2, com três pilotos separados por 9.8s. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) lideram com 2.2s de avanço para Nicolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (VW Polo GTI), com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) em terceiro a 9.8s.

A abrir, na PE1, o russo Nicolay Gryazin (VW Polo GTI) ganhou 1 segundo ao campeão em título, Mads Ostberg (Citroen C3), mas na PE2 foi Timo Suninen o mais rápido, assumindo a liderança à geral, 4,3s à frente de Esapekka Lappi, enquanto o primeiro líder do WRC2, Nikolay Gryazin caiu para o terceiro posto, a 4,4s da frente.

Mantendo-se o equílibrio, na PE3, Esapekka Lappi (Volkswagen) sucedeu a Nikolay Gryazin (Volkswagen) e Teemu Suninen (Ford) no comando da prova.

Na PE4, nova mudança de líder, com Nikolay Gryazin (VW) a passar para a frente de Esapeka Lappi (Skoda) por uma margem de 0.7 segundos, com Teemu Suninen (Ford) na terceira posição, a 6 segundos do líder.

Na PE5, Teemu Suninen foi o mais rápido, ganhando 7,7s a Nikolay Gryazin (quinto na PE), mas manteve a terceira posição. Já o russo não teve a mesma sorte, dado que perdeu (por 3,9s) o comando da prova para Esapekka Lappi, que com o segundo lugar na especial, assegurou essa posição. Oliver Solberg era quarto, já a 31,5s de Lappi.

Na PE6, Gryazin venceu, e ficou apenas a 1.8s de Lappi com Suninen em terceiro a 7.7s. Mortágua foi ganha por Oliver Solberg, que bateu Gryazyn por 11.4s, aproximando-se um pouco do trio da frente. Gryazin fez melhor tempo que Lappi e ficou apenas a 1.1. Em Lousada, Lappi e Solberg empataram, mas Gryazin perdeu 1.1s pelo que ficou a 2.2s de Lappi. Muito boa luta no WRC2.