Rali de Portugal: Esapekka Lappi com 40.4s de avanço no WRC2 | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) vão para o último dia do Rali de Portugal com 40.4s de avanço para Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2). O piloto finlandês passou para a frente do rali em Lousada, empatado com Suninen, mas desde aí atacou forte na manhã de hoje, chegou à assistência com 14.0s de avanço, mas atacou em Cabeceiras de Basto deixando Suninen a 16.2s. Em Amarante, tudo se deciu já que o piloto da ford perdeu 23.9s e Lappi ficou com 35.6s de avanço, confirmando no Porto onde ganhou mais 4.8s ao compatriota.

Depois de se atrasar na fase inicial da prova, Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2) já são terceiros, mas a quase dois minutos e meio. Os azarados do dia foram

Nikolay Gryazin/K .Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) que penalizaram na PE12 e perderam muito tempo.