Rali de Portugal: Equilíbrio no WRC3 | AutoSport

No WRC3, outro grande lote de inscritos, onde estão inseridos os concorrentes portugueses. Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) lidera a competição com um triunfo e um terceiro lugar, na frente do compatriota Nicolas Ciamin (Citroën C3 Rally2), ambos com duas provas, mas só em Portugal um plantel mais numeroso se junta para correr junto. Kajto Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2) venceu na Croácia e que continuar nessa senda, Egon Kaur (Volkswagen Polo GTI R5) esteve no Ártico onde foi segundo, Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo) e Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo) são também dois nomes muito fortes.

No Rali de Monte Carlo, Yohan Rossel assegurou a sua primeira vitória de sempre na categoria, depois de um longo duelo com o seu compatriota Yoann Bonato, noutro Citroën C3 Rally2. No Rali do Ártico, Teemu Asunmaa (Skoda Fabia Rally2) estreou-se a vencer, depois duma batalha renhida com Egon Kaur (Volkswagen Polo R5 GTI).

Na Croácia, Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 evo) começou a sua campanha de 2021 com a vitória. Esteve inicialmente na luta com Yohan Rossel, até este sair de estrada, gerindo depois o avanço para Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2).