Rali de Portugal: Entrada é livre na Exponor | AutoSport

O Rali de Portugal é um dos maiores eventos desportivos do panorama nacional e junta sempre muitos milhares de interessados, quer seja nas classificativas quer no centro nevrálgico do evento, na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Além do parque de assistência da prova, a organização garante mais pontos de interesse no interior dos pavilhões, sendo a entrada gratuita a partir de quinta-feira. No centro comercial localizado nas imediações da Exponor há a loja oficial do WRC Vodafone Rally de Portugal, onde também pode adquirir bilhetes, Rally Passes e merchandising oficial da prova.

Tenha atenção apenas ao horário permitido para entrada nos pavilhões da Exponor:

11/05 – Quinta-Feira

Abertura: 10h00

Fecho: 21h00

12/05 – Sexta-Feira

Abertura: 10h00

Fecho: 24h00

13/05 – Sábado

Abertura: 10h00

Fecho: 24h00

14/05 – Domingo

Abertura: 09h00

Fecho: 14h00