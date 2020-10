Rali de Portugal é a 4ª prova do WRC 2021

O Promotor do WRC anunciou o calendário do Mundial de Ralis de 2021, o Rali de Portugal é como se esperava a primeira prova europeia em piso de terra sendo que a surpresa advém do facto da Croácia se juntar pela primeira vez ao WRC, com a Estónia a manter-se no calendário depois de uma bem sucedido rali neste ano de pandemia.

O emblemático Rally Safari (Quénia) e o Rali da Japão, ambos incluídos na programação deste ano de 2020, mas cancelados devido à pandemia, regressam ao calendário. A Espanha também regressa após um ano de ausência, numa temporada que conta com nove eventos europeus e três fora da Europa sendo estrategicamente concebida para lidar com o impacto da Covid-19 no desporto internacional, agendando a maioria das rondas a partir de Junho. As quatro iniciais realizam-se nos primeiros quatro meses, e as restantes oito, nos seis meses seguintes.

A época inicia-se com o tradicional Rallye Monte-Carlo, nos Alpes franceses. Será seguido pelo Rallye Suécia, a única competição de Inverno pura da competição. A Croácia forma a terceira ronda e terá lugar de 22 a 25 de abril. É a primeira prova em asfalto ‘puro’ (o Monte Carlo também pode ser, depende da meteorologia) e terá sede na capital, Zagreb.

O Rali de Portugal realiza-se no final de maio é a primeira de três rondas de terra, já com o tempo quente. A prova portuguesa é seguida em junho pela Itália e pelo Quénia, que completa a metade do campeonato. O cancelamento do Rali Safari deste ano, significa que o WRC regressa a África pela primeira vez desde 2002. Troços rápidos em estradas de terra na Estónia e Finlândia abrem a segunda metade da temporada em julho, antes da data de agosto, no Reino Unido com a prova a poder realizar-se na Irlanda. O Promotor da WRC está em discussão com o órgão governamental britânico, Motorsport UK, que está a trabalhar para confirmar o financiamento governamental necessário. Espera-se um anúncio para breve. Duas das três rondas finais têm lugar fora da Europa. Chile e Espanha precedem o Japão, que acolhe a cobiçada ronda final em novembro. A inclusão do Japão, marca a primeira aparição dos asiáticos, 11 anos após o seu anterior rali do WRC.

A pause de dois meses entre a Suécia e a Croácia serve para dar tempo para que os efeitos da pandemia se atenuem: “A Covid-19 tem atingido eventos desportivos internacionais de forma extremamente dura. O WRC não foi poupado, o que levou ao infeliz cancelamento de vários eventos ao longo de 2020”, disse Jona Siebel, Managing director do WRC.

Por fim, as provas da Turquia, Letónia, Bélgica, Grécia, Itália (Monza) e Argentina constarão duma lista de reserva de eventos de contingência no caso da Covid-19 afetar algumas provas. Eis o calendário de 2021:

Monte-Carlo 21 – 24 de Janeiro (Asfalto/neve/gelo)

Suécia 11 – 14 de Fevereiro (neve/gelo)

Croácia 22 – 25 de Abril (Asfalto)

Portugal 20 – 23 de Maio (Terra)

Itália 3 – 6 de Junho (Terra)

Quénia 24 – 27 de Junho (Terra)

Estónia 15 – 18 Julho* (Terra)

Finlândia 29 de Julho – 1 de Agosto (Terra)

Reino Unido 19 – 22 de Agosto* (Asfalto?)

Chile 9 – 12 Setembro (Terra)

Espanha 14 – 17 Outubro (Asfalto)

Japão 11 – 14 Novembro (Asfalto)