Rali de Portugal divide adeptos estrangeiros entre elogios ao espetáculo e críticas à segurança

Fizemos um resumo das apreciações sobre a prova dos adeptos lusos, e agora é a vez dos adeptos estrangeiros do WRC, que olharam para o Rali de Portugal com uma impressão simultaneamente entusiasmada e inquieta: a generalidade das reações valoriza a intensidade desportiva da prova, a luta pela vitória e o triunfo de Thierry Neuville, mas uma parte significativa das opiniões ficou marcada pelos incidentes de segurança, pela presença indevida de veículos no troço de Arganil 2 e por comportamentos de risco de alguns espectadores.

No conjunto dos comentários, Portugal surge descrito como um rali “selvagem”, competitivo e apaixonante, embora ensombrado por falhas que muitos consideram incompatíveis com os padrões atuais do Mundial.

Entre os comentários recolhidos em fóruns internacionais e comunidades online do campeonato, repetem-se duas ideias centrais: por um lado, a convicção de que a prova portuguesa foi uma das mais emocionantes da temporada; por outro, o entendimento de que os episódios registados em troço — do reboque visto por Elfyn Evans à referência a viaturas policiais e espectadores mal colocados — exigem uma resposta clara por parte da organização e do WRC.

Espetáculo valorizado, polémicas impossíveis de ignorar

Vários adeptos classificaram o Rali de Portugal como uma das melhores provas do ano, destacando a incerteza competitiva, a meteorologia variável, os furos decisivos e as mudanças constantes na classificação. Um utilizador descreveu-o como “provavelmente o meu favorito deste ano até agora”, apesar da “tolice de sexta-feira com invasores em campo”, numa síntese que espelha bem o tom dominante das reações.

Também o desfecho desportivo mereceu ampla atenção. Muitos comentários mostraram-se satisfeitos com a vitória de Neuville e da Hyundai, vista como um desfecho importante depois das dificuldades recentes da equipa, ainda que vários adeptos tenham sublinhado que Sébastien Ogier “merecia ter vencido” pela exibição produzida antes do furo decisivo.

Segurança no centro das críticas

Se houve consenso, ele surgiu sobretudo nas críticas aos incidentes em troço. A presença de um reboque no percurso, bem como referências a veículos policiais e pessoas em locais perigosos, geraram reações de incredulidade e indignação entre adeptos internacionais, com comentários como “o que é que aquele camião estava ali a fazer?” ou “isto não pode continuar no WRC”.

Alguns foram mais longe e defenderam consequências duras caso situações semelhantes se repitam. Um comentário sintetiza essa posição: “Se não conseguem controlar isto, devem perder o rali”, enquanto outros lembraram que Portugal já enfrentou problemas de imagem no passado por causa do comportamento do público e da segurança da prova.

Paixão intacta apesar das reservas

Apesar das críticas, a imagem global do rali entre os adeptos estrangeiros continua longe de ser negativa. Muitos elogiaram o ambiente, a exigência dos troços, o impacto da chuva na narrativa competitiva e o carácter imprevisível de uma prova que, para vários seguidores, ofereceu “drama” e emoção até ao fim.

No essencial, o olhar internacional sobre o Rali de Portugal mantém-se favorável, mas mais exigente. A paixão pela prova continua intacta; a tolerância para falhas de segurança, essa, parece cada vez menor.