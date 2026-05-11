Rali de Portugal, Dani Sordo descontente: “não estou satisfeito com a minha prestação”

Dani Sordo e Cándido Carrera terminaram o Rali de Portugal na oitava posição da geral, num fim de semana marcado por dificuldades de adaptação, condições atmosféricas instáveis e problemas mecânicos que limitaram o rendimento da dupla espanhola ao volante do Hyundai i20 N Rally1. O resultado permitiu, ainda assim, somar pontos para a Hyundai numa prova que terminou com a vitória de Thierry Neuville, a primeira da marca sul-coreana na época de 2026.

O piloto espanhol regressava a uma prova de terra do Campeonato do Mundo de Ralis com um Rally1 pela primeira vez desde o Acrópole de 2024, mas nunca conseguiu encontrar consistência suficiente para se aproximar dos lugares da frente. Depois de um arranque prometedor, Sordo perdeu terreno ainda na fase inicial da prova e acabou por gerir um rali condicionado por vários contratempos.

Condições difíceis e fim de semana irregular

A prestação da equipa espanhola ficou comprometida logo nos primeiros dias, primeiro por dificuldades em extrair andamento do carro e depois por um problema de transmissão sofrido na manhã de sábado. A isso juntaram-se as alterações do estado do tempo, que tornaram os troços mais escorregadios e agravaram a exigência de uma prova já de si seletiva. Sordo reconheceu no final que nunca se sentiu verdadeiramente confortável ao longo do rali. “Tenho de admitir que não estou satisfeito com a minha prestação em Portugal. Foi um rali difícil por causa do tempo, que tornou as condições muito escorregadias, e não me senti bem no carro”, afirmou.

Erro estratégico e impacto no resultado

Antes mesmo dos problemas mecânicos, a prova da dupla já tinha sido afetada por um erro de coordenação na escolha de pneus para a jornada de sexta-feira, num contexto regulamentar que o próprio piloto criticou publicamente. Sordo lamentou ter partido para os troços com uma opção inadequada e considerou desajustadas as regras que obrigam as equipas a definir pneus com muitas horas de antecedência.

Apesar disso, o espanhol evitou centrar o discurso apenas nas adversidades e valorizou o desfecho coletivo da Hyundai. “Ainda assim, estou contente pela equipa; toda a gente merecia esta vitória, especialmente depois do que aconteceu na Croácia”, declarou, numa referência ao contexto difícil vivido pela estrutura nas provas anteriores.

Para Sordo e Carrera, o regresso às classificativas portuguesas em pisos de terra terminou sem brilho classificativo, mas com dados relevantes para o resto da campanha. Num rali de desgaste, a dupla espanhola saiu de Portugal com um oitavo lugar, pontos para a equipa e a consciência de que o ritmo ficou aquém do pretendido

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