Rali de Portugal: cuidado com as ‘surpresas’ da Tempestade Kristin fora das ‘zonas oficiais’

A contagem decrescente para o Rali de Portugal já começou, mas o cenário que os adeptos vão encontrar nas serras do Norte e Centro do país é diferente de anos anteriores em muitos casos. Após as severas intempéries que assolaram Portugal nos últimos meses — com particular destaque para a devastadora Tempestade Kristin — o terreno sofreu alterações profundas que não podem ser ignoradas.

Aposta Segura: As Zonas Espetáculo (ZE)

Para garantir que a prova decorre com normalidade, o ACP (Automóvel Club de Portugal), em estreita colaboração com as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, desenvolveu um esforço hercúleo na recuperação de infraestruturas e a garantia é clara: As Zonas Espetáculo (ZE) oficiais têm acessos garantidos e foram devidamente preparadas para receber o público. Nestes locais, os caminhos foram – se necessário – recuperados e a segurança é monitorizada, sendo esta a única forma de garantir que chega ao troço sem percalços.

O perigo fora das zonas oficiais

O grande alerta deste ano vai para os adeptos que pretendem assistir à prova fora das ZE, procurando os chamados “lugares tradicionais” ou caminhos secundários. Vários desses acessos estão atualmente intransitáveis e assim permanecerão durante o rali.

Danos Invisíveis: Muitas fotos que circulam mostram apenas a superfície, mas o subsolo e as margens dos caminhos estão instáveis. O que parece um caminho de terra batida seguro pode esconder aluimentos de terras ou cortes profundos na via.

Caminhos Cortados: Estradas florestais e corta-fogos que podiam ser usados por alguns para aceder ao interior das classificativas foram severamente danificados pela erosão da Kristin. O risco de ficar com o veículo encravado ou de sofrer um acidente em zonas de difícil resgate é real.

Surpresas Desagradáveis: Não confie na memória de anos anteriores. A geografia de muitos troços mudou e acessos que conhecia “de cor” podem agora terminar num precipício ou num lamaçal intransitável.

Recomendações aos Adeptos

Se não quer que a sua festa do rali termine num pesadelo logístico, siga estas diretrizes:

Privilegie as ZE: São os únicos locais permitidos, e onde o acesso e o estacionamento foram validados pelas autoridades após as tempestades.

Planeie com antecedência: Consulte os mapas oficiais e não tente “atalhos” de última hora.

Respeite as Autoridades: Se encontrar um caminho vedado pela GNR ou pela organização, não tente contornar a proibição. O aviso está lá para a sua proteção.

Esteja Precavido: Se decidir aventurar-se (sempre em segurança e dentro das regras da prova), certifique-se de que tem meios de comunicação e que alguém conhece o seu itinerário.

O Rali de Portugal é uma festa única no mundo, mas este ano, mais do que nunca, a prudência é o melhor copiloto. Não se deixe surpreender pelo estado do terreno; a Tempestade Kristin passou, mas as marcas que deixou nas serras exigem muito respeito e cautela.