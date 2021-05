Rali de Portugal: Covid-19 ‘baralha’ WRC 2 | AutoSport

No Rali de Portugal marcam presença todos os principais protagonistas do WRC 2, com as exceções de Adrien Fourmaux correr na classe principal, e de Andreas Mikkelsen que foi ‘apanhado’ pelo Covid-19. Andreas Mikkelsen ainda lidera o campeonato, mas com esta situação arrisca-se seriamente a perdê-lo.

Triunfou em Monte Carlo, foi segundo no Ártico, batido por Esapekka Lappi, e quinto na Croácia, e agora não pode ir à luta em Portugal.

Bem lançado está Mads Ostberg, que venceu na Croácia a única prova que realizou, o mesmo sucedendo com Lappi. O tira-teimas é em Portugal, onde todos se defrontam pela primeira vez, também com a ‘companhia’ de Teemu Suninen, que foi segundo na Croácia.

A lista inclui ainda uns nomes fortes como Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5), Eric Camilli (Citroën C3 Rally2) da Sports&You, Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5) recente vencedor no Rali Terras d’Aboboreira, Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), regressa a Portugal, já sem andamento para os ‘jovens lobos’, por exemplo Oliver Solberg (Hyundai i20 R5) que se prepara para outros voos. Grande rali em perspetiva no WRC2.

Recordando o que se passou até aqui, no Monte Carlo, Andreas Mikkelsen venceu bem à vontade, não dando grandes hipóteses aos seus adversários mais diretos. Bateu Adrien Fourmaux por quase dois minutos, com Eric Camilli, no Citroën C3 Rally2 da Sports&You a fechar o pódio.

No Ártico, Esapekka Lappi, vencer também facilmente, terminando a prova com 47.7s de avanço para Andreas Mikkelsen.

Mads Østberg (Citroën C3 Rally2) iniciou na Croácia a sua defesa do título com um triunfo, ao bater Teemu Suninen (Ford Fiesta Rally2) por 28.5s.