Rali de Portugal com apresentação inovadora amanhã | AutoSport

Precisamente uma semana antes do Shakedown e da Cerimónia de Partida na Porta Férrea, em Coimbra, o Automóvel Club de Portugal dá a conhecer a todos a 54ª edição do Vodafone Rally de Portugal.

Uma apresentação que, dadas as atuais limitações por força da pandemia da Covid-19, vai ter lugar online e será aberta a todos quantos se inscreverem para assistirem à mesma no próximo dia 13 de maio, às 19h00.

Para tal, os interessados em ficar a conhecer em primeira mão todas as novidades daquele que por várias vezes foi considerado o Melhor Rally do Mundo têm apenas de se inscrever CLIQUE AQUI