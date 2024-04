1 mÃªs para o Rali de Portugal: Circuitos e estÃ¡dios

Pouco relevantes para definir o vencedor do rali, as Provas de Classificação disputadas nos primeiros anos, eram desenhadas para atrair o público. O mais recente exemplo é a super especial que abre o Rali de Portugal de 2024 na figueira da Foz. Não é assim de estranhar que Estádios de futebol e Circuitos de Velocidade, tenham servido de palco a muitas delas. O Estádio de Alvalade foi paragem obrigatória nas primeiras 5 edições, enquanto o do Lima, no Porto, integrou o percurso nos dois primeiros anos, dando depois lugar ao complexo das Antas. Em 1968, os participantes rumaram a Madrid para iniciar o percurso comum e cumpriram dez voltas ao Circuito de Jarama. Em 1972, o recém inaugurado Autódromo do Estoril acolheu os concorrentes, que ali percorreram sete voltas debaixo de uma forte chuvada.