Rali de Portugal, Carlos Barbosa: “Vamos ter mais uma marca oficial…”

Carlos Barbosa aproveitou a entrevista à RTP para desvendar alguns dos planos que o novo promotor do WRC tem para a competição. Além de falar das novidades que poderemos ver no paddock, confirmou que, em breve, vamos ter novidades, com uma nova marca a ser confirmada em breve: “Para o ano, vamos ter mais uma marca oficial, que eu disse que ainda não posso revelar, porque jurei a mim próprio que não podia. Mas é europeia. Vai ser anunciado em junho.”

Quanto ao futuro do WRC, Barbosa espera uma nova era mais competitiva, com os novos regulamentos, apesar do abaixamento de performance: “Eles estão a apontar o novo Campeonato do Mundo a partir de 2029, que é quando já estão todos os carros, onde já teremos os particulares que vão entrar com carros novos, como é o caso do Yves Matton, que vai entrar com um carro para o ano completamente novo. Vão acabar os P1s e ficam os P2s com os tais kits que, no fundo, vão dar mais competição.”

“Aqui em Portugal nós tivemos 56 P2s, que é um recorde absoluto, mais nenhum rali tem. E eles dão grande espetáculo, e são muito competitivos.”

“As marcas já não têm dinheiro para construir os P1s. O outro dia estava com o Malcolm Wilson, ele dizia-me: ‘Ó Carlos, o dinheiro que eu gasto nos ralis não faz qualquer espécie de sentido, porque eu não tenho o apoio da Ford, eu não tenho o retorno e é muito complicado, porque estes carros custam uma loucura. E, portanto, vamos baixar um bocadinho o nível, mas não a competitividade. Vamos também baixar o preço, até para virem mais marcas.”

Foto: @World