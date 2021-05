Rali de Portugal, Carlos Barbosa: “O público está de parabéns…” | AutoSport

De acordo com declarações de Carlos Barbosa, Presidente do ACP, à Agência Lusa, o comportamento do público no Rali de Portugal tem sido “uma chapada de luva branca” a quem não acreditava que seria possível organizar a prova deste calibre devido à pandemia: “É uma chapada de luva branca que se dá a quem não acreditava que não conseguíamos fazer um rali no meio da pandemia- Os espetadores que temos estão bem espalhados. As próprias Zonas Espetáculo foram alargadas. Em sítios em que, no ano passado, a malta estava toda concentrada nas encostas, agora parece que não está lá ninguém”, afirmou Carlos Barbosa, em declarações à Lusa, mostrando ainda “agradavelmente surpreendido com o comportamento das pessoas. Fiz todas as especiais esta manhã, sobrevoei todas as especiais esta manhã e agora de tarde, e vi o público todo muito espaçado e um trabalho excecional da GNR. Estão de parabéns os autarcas e a GNR, mas sobretudo, o público que está no rali” disse Carlos Barbosa, que admitiu haver menos público este ano do que em 2019, o que é perfeitamente natural, face às condicionantes.