Rali de Portugal, Carlos Barbosa: “Novo promotor quer fazer algo tipo F1”

O WRC vai iniciar uma mudança muito vincada em 2027. Além da entrada em cena de um novo promotor, com nova visão e novos planos, teremos também o arranque da nova era regulamentar que tratará carros menos performantes, mas que se espera que melhore significativamente a competitividade. Carlos Barbosa falou das mudanças esperadas.

O presidente do ACP, conhecedor da realidade dos bastidores do WRC, explicou um pouco da visão do novo promotor, que pretende aproximar-se do modelo F1, que faz de cada GP uma espécie de “Super Bowl” com muita animação no Paddock. É este modelo que deverá ser replicado e, mais uma vez, Portugal será palco da estreia deste novo modelo:

“O novo promotor quer fazer uma coisa muito mais tipo Fórmula 1” disse, em declarações à RTP. “Muito mais espetáculo, muito mais paddock, mais famílias, mais divertimento, mais entertainment. E, portanto, quer que o próprio paddock tenha tudo isso. O marido vai ver a especial onde quiser, mas a família fica no paddock e tem uma série de coisas para ver. E nós já estamos a construir com o novo promotor uma fan zone gigante, uma WRC vila, em que eles possam ter os convidados de top que eles querem ter.”

“Eles querem fazer outro tipo de ralis completamente diferente. Querem mudar também a transmissão televisiva, porque hoje em dia, o que vemos na transmissão são imagens do helicóptero ou os onboards carros e acaba por ser muito cansativo. E há muito mais coisas para fazer, há muito mais show off que pode ser feito. Eles querem fazer a parte do entertainment e a parte da televisão, das plataformas. E, portanto, nós já tivemos uma longa, longa conversa aqui com eles. Aliás, hoje de manhã tive toda a manhã com eles.”

“Para o ano, já em Viseu, vamos ter o primeiro rali do campeonato que vai dar esse cheirinho.”

“Eles também querem fazer com Monte Carlo, mas Monte Carlo vai ser mais complicado. Eles querem, por exemplo, fazer o Turini sábado à noite e eu não acredito que os tipos de Monte Carlo façam aquilo à noite e que depois façam uma festa a seguir.”

Foto: @World