Rali de Portugal, Carlos Barbosa: “A quantidade de gente é impressionante…”
O Rali de Portugal é uma das provas mais respeitadas do calendário do WRC e muito desse respeito deve-se ao excelente comportamento da maioria dos adeptos que vão ver a prova ao vivo. Além da postura exemplar dos milhares de fãs que pintam os troços da prova, este ano destacam-se os números.
Carlos Barbosa, presidente do ACP, confirmou aos microfones da RTP o que já tem sido largamente repetido, com as projeções a apontarem para uma das maiores enchentes, com muitos fãs a verem as estrelas do WRC, apesar da meteorologia deste sábado e esperada amanhã.
Barbosa saudou o comportamento do público, ficou espantado com o número de fãs nos troços e agradeceu o trabalho das autarquias: “O público tem-se portado muito bem. E sobretudo, uma coisa que eu não estava nada à espera, que com este tempo… que houvesse mais público este ano do que no ano passado.”
“Eu estou a sobrevoar todas as especiais desde o primeiro dia. Em Felgueiras, a quantidade de gente é impressionante. Porque veem-se as tendas, vê-se tudo. No ano passado a malta ia de manhã e vinha-se embora, e agora não. Em todas as montanhas nós vimos dezenas e dezenas de tendas.”
“As autarquias fizeram uma coisa gira: aproveitaram as montanhas e fizeram escadas. Portanto, aquilo parece uma aldeiazinha. Vou-lhe dizer uma coisa, sem as autarquias não há Rally de Portugal. Como você sabe, eu vou atrás do dinheiro das autarquias. Quando aparece uma autarquia, a dizer que tem dinheiro, lá vou eu tentar arranjar ali um troço para pagar o Rally de Portugal.”
Foto: @World
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Um comentário
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jose melo
9 Maio, 2026 at 18:51
Bem me parecia. Atrás do dinheiro. E isto já é a preparar o próximo estudo financeiro a apresentar aos grandes patrocinadores, nomeadamente o Estado. Se está mais gente ou não, nem duvido, nem tenho que acreditar. Pode estar mais gente em alguns locais e menos noutros. Verdadeiramente talvez ninguém saiba. E como quem fatura com o Rallye também não presta contas públicas (e muito bem), na prática as contas são o que se quiser. Isso sim, as autarquias é que têm capacidade de perceber se o que oagam tem efetivo retorno. Na maior parte dos casos acredito que sim.