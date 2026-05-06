Rali de Portugal: as ‘preocupações’ dos pilotos…

Por José Luís Abreu

O Vodafone Rally de Portugal 2026 arranca esta quinta-feira… com uma sexta-feira impiedosa no centro das atenções: primeiro dia longo, e logo só com assistência remota, pisos abrasivos que testam pneus e tripulações ao limite, e ainda…chuva.

Pilotos e equipas descrevem a prova globalmente como um “rali europeu típico de terra”, com superfícies arenosas a endurecerem para rocha exposta, risco elevado de furos e gestão crítica de pneus num fim de semana de 344,91 km cronometrados em 23 especiais.

Sexta-feira: Sobrevivência sem rede de segurança

A etapa inicial, sem paragens principais para reparações, sai de Matosinhos rumo ao Centro e só regressa a ‘casa’ na noite de sexta-feira. É um dia… e meio, exigente, com muito calor dentro do carro, desgaste de pneus e superfície que racha e fica áspera. Para muitos, chegar ao fim da sexta-feira é já uma grande vitória, porque historicamente vários têm problemas.

Os troços acumulam sulcos profundos na segunda passagem, com pedras a aflorarem. A terra acumulada, com a passagem dos primeiros Rally1, dá lugar a uma estrada bem mais limpa para os que seguem mais atrás na estrada, premiando quem sobrevive ao “calor e à aspereza” sem comprometer o andamento.

Contrastes entre dias: Três ralis em um

Portugal distingue-se pela variedade: quinta e sexta-feira é rija e rochosa, exige compromisso entre aderência e proteção; sábado mistura velocidades com ajustes constantes; domingo suaviza muito em Fafe, com foco na aderência e no icónico salto da Pedra Sentada. São quase três ralis num só em que é preciso um carro versátil, que funcione em areia, rocha e estrada mais limpa.

A gestão de pneus domina as estratégias; rotação, escolha de compostos macios e estilo de condução definem o desempenho. “O desgaste é crucial; tens de decidir quantos macios levas e como os poupas”, explica um piloto, numa declaração que se aplica a todos, num cenário onde a proteção contra pedras grandes é vital nas passagens iniciais.

Chuva: O fator imprevisível

Previsões secas favorecem o padrão clássico, mas uma estrada húmida muda tudo. “Se chover, torna-se escorregadio como gelo por todo o lado”, recorda-se, citando edições passadas como 2001 (nem de perto foi só em 2001 que choveu, mas esse rali foi dramático para muita gente, e até para os organizadores).

Se chover muito no dia de ‘Arganil’ (está previsto 93% de hipóteses de chover na zona) os concorrentes podem contar com um dia terrível, pois a água transformará o rali num teste radicalmente diferente.

Tripulações preparam-se para essa reviravolta, mas o essencial é a consistência em condições secas.

All roads lead to Portugal this week 🤩#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/QZgmMW0MsH — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 4, 2026

Um clássico sob pressão

O Rali de Portugal funciona há muito como barómetro decisivo antes da fase central da temporada.

A exigência mecânica e humana, calor, pneus, furos, adaptação… e chuva, separa os candidatos dos sobreviventes, num evento que continua a definir a orientação de campeonatos há décadas.

Equipas apostam em set-ups polivalentes, com ênfase em proteção inicial e grip final. “Precisamos de… precisão e compromisso entre ‘grip’ e proteção”. O fim de semana promete duelos ao décimo de segundo, num dos rallis mais populares e técnicos do WRC.

Foto: @World