Rali de Portugal: as ‘preocupações’ dos pilotos…
Por José Luís Abreu
O Vodafone Rally de Portugal 2026 arranca esta quinta-feira… com uma sexta-feira impiedosa no centro das atenções: primeiro dia longo, e logo só com assistência remota, pisos abrasivos que testam pneus e tripulações ao limite, e ainda…chuva.
Pilotos e equipas descrevem a prova globalmente como um “rali europeu típico de terra”, com superfícies arenosas a endurecerem para rocha exposta, risco elevado de furos e gestão crítica de pneus num fim de semana de 344,91 km cronometrados em 23 especiais.
Sexta-feira: Sobrevivência sem rede de segurança
A etapa inicial, sem paragens principais para reparações, sai de Matosinhos rumo ao Centro e só regressa a ‘casa’ na noite de sexta-feira. É um dia… e meio, exigente, com muito calor dentro do carro, desgaste de pneus e superfície que racha e fica áspera. Para muitos, chegar ao fim da sexta-feira é já uma grande vitória, porque historicamente vários têm problemas.
Os troços acumulam sulcos profundos na segunda passagem, com pedras a aflorarem. A terra acumulada, com a passagem dos primeiros Rally1, dá lugar a uma estrada bem mais limpa para os que seguem mais atrás na estrada, premiando quem sobrevive ao “calor e à aspereza” sem comprometer o andamento.
Time for recce 😎 #WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 | #HankookRecce pic.twitter.com/wjSf34yMaK
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 5, 2026
Contrastes entre dias: Três ralis em um
Portugal distingue-se pela variedade: quinta e sexta-feira é rija e rochosa, exige compromisso entre aderência e proteção; sábado mistura velocidades com ajustes constantes; domingo suaviza muito em Fafe, com foco na aderência e no icónico salto da Pedra Sentada. São quase três ralis num só em que é preciso um carro versátil, que funcione em areia, rocha e estrada mais limpa.
A gestão de pneus domina as estratégias; rotação, escolha de compostos macios e estilo de condução definem o desempenho. “O desgaste é crucial; tens de decidir quantos macios levas e como os poupas”, explica um piloto, numa declaração que se aplica a todos, num cenário onde a proteção contra pedras grandes é vital nas passagens iniciais.
Old school 🤩#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/60rnQiOvKT
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 4, 2026
Chuva: O fator imprevisível
Previsões secas favorecem o padrão clássico, mas uma estrada húmida muda tudo. “Se chover, torna-se escorregadio como gelo por todo o lado”, recorda-se, citando edições passadas como 2001 (nem de perto foi só em 2001 que choveu, mas esse rali foi dramático para muita gente, e até para os organizadores).
Se chover muito no dia de ‘Arganil’ (está previsto 93% de hipóteses de chover na zona) os concorrentes podem contar com um dia terrível, pois a água transformará o rali num teste radicalmente diferente.
Tripulações preparam-se para essa reviravolta, mas o essencial é a consistência em condições secas.
All roads lead to Portugal this week 🤩#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/QZgmMW0MsH
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 4, 2026
Um clássico sob pressão
O Rali de Portugal funciona há muito como barómetro decisivo antes da fase central da temporada.
A exigência mecânica e humana, calor, pneus, furos, adaptação… e chuva, separa os candidatos dos sobreviventes, num evento que continua a definir a orientação de campeonatos há décadas.
Equipas apostam em set-ups polivalentes, com ênfase em proteção inicial e grip final. “Precisamos de… precisão e compromisso entre ‘grip’ e proteção”. O fim de semana promete duelos ao décimo de segundo, num dos rallis mais populares e técnicos do WRC.
No stopping Kris 💪#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/5DPXUtvAsi
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 30, 2026
Foto: @World
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