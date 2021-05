Rali de Portugal, Armindo Araújo: “estrategicamente fizemos um rali praticamente perfeito” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Rali de Portugal e juntaram, à vitória no CPR alcançada na primeira etapa, o título de melhor equipa nacional, na prova organizada pelo ACP. A dupla do Skoda Fabia R5 conseguiu cumprir todos os objetivos traçados à partida e subiu ao pódio, instalado em Matosinhos, na 19ª posição da geral, a 7ª entre os concorrentes do WRC3.

Terminada a sua 15ª participação no Rali de Portugal, Armindo Araújo alcançou mais um feito inédito, ao aumentar para dez, na sua conta pessoal, o número de vezes em que se consagrou como o melhor piloto português. “Sem dúvida que estou muito contente com o desfecho deste rali e com tudo aquilo que conseguimos alcançar após estes três longos dias. Pessoalmente, não posso esconder que sinto um enorme orgulhoso em ser, destacadamente, o piloto que mais vezes conseguiu este feito. Conseguimos cumprir tudo aquilo a que nos propusemos e estamos muitíssimo satisfeitos. Tenho que agradecer e dar os parabéns a toda a minha equipa, em especial à TRF, por ter colocado o nosso Skoda sempre a cem por cento”, começou por dizer o campeão nacional.

Com o primeiro dia de prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, o Team Armindo Araújo/The Racing Factory preparou este Rali de Portugal como se dois ralis se tratassem e, Armindo Araújo, acredita que “estrategicamente fizemos um rali praticamente perfeito e isso permitiu que chegássemos aqui hoje sem grandes dificuldades. Entramos ao ataque pois assim nos era exigido. Conseguimos fechar o dia de sexta-feira com a vitória no CPR e na Power Stage, o que permitiu a pontuação máxima e a ascensão à liderança do campeonato. A partir dai, sabíamos que teríamos que baixar o nosso andamento para não corrermos riscos desnecessários. No fundo tínhamos dois ralis para fazer, com dois objetivos distintos e cumprimos a nossa missão. Em termos de geral terminamos entre os vinte primeiros. Nunca foi o nosso foco, mas ainda assim, não deixa de ser um resultado bem interessante. Agora é tempo de festejar e preparar já a próxima prova do nosso campeonato”, disse na chegada ao pódio o piloto de Santo Tirso.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa em Castelo Branco a 11 de Junho