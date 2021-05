Rali de Portugal: ACP prepara “informações em tempo real” para aceder às PEC | AutoSport

O ACP está a preparar várias formas de disponibilizar a maior e mais atualizada informação possível para os adeptos poderem aceder às zonas espetáculo dos troços do Rali de Portugal.

Nesse contexto, vai ter um esquema montado com a GNR que estando no terreno passa rapidamente a informação ao quartel-General do ACP na Exponor, e esta informação irá ser depois amplificada de várias formas. Para lá do que já revelámos, a aplicação Telegram (VER AQUI), e redes sociais, o Twitter, Facebook, etc, o ACP tem ainda uma parceria com o Waze (https://www.waze.com/pt-PT/waze) uma aplicação em que são partilhadas informações em tempo real que se traduzem em condições de trânsito e estrutura de vias, neste caso, adaptadas ao percurso do Rali de Portugal, no que ao ponto de vista do espectador diz respeito.

Posteriormente, iremos detalhar mais esta informação, mas para já conte com isso: O Waze-Rali de Portugal vai permitir-lhe que no seu smartphone as pessoas possam ir vendo, atualizado ao segundo, em que situação está o seu destino.

Para além das habituais informações, ainda existirá um sistema de semáforos, e qualquer adepto que se dirija para uma Zona Espetáculo, se ela ficar cheia, a informação chega quase imediatamente ao Waze-Rali de Portugal, e o adepto pode alterar de imediato o seu destino.

Para além disso, partindo do princípio que muitos ‘Wazers’ andam na estrada, fica também sempre a saber como está o trajeto que tem de cumprir, e esta é uma ferramente perfeita. já o seria se o Rali de Portugal fosse num ano ‘normal’, ainda mais este ano, em que as ZE terão uma admissão muito menor do que é habitual, pelas razões que se conhecem.

Não esqueça, para já fique com esta informação. Nos próximos dias ela será detalhada, para perceber exatamente o que terá de fazer, fazer ter a maior facilidade possível em aceder aos troços do Rali de Portugal.