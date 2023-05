Rali de Portugal: A melhor lista do ano no WRC2 | AutoSport

Não é novidade que o Rali de Portugal tenha sempre das melhores listas de WRC2 do ano e esta temporada não é exceção. A impressionante lista de 44 equipas no WRC2 é um dos grandes destaques da época do Mundial dos Rally2 até ao momento. Yohan Rosell (Citroën) defende a liderança nos troços portugueses, depois de ter ganho as duas provas onde participou: Monte Carlo e Croácia.

O jovem Oliver Solberg e o regressado Andreas Mikkelsen, ex-campeão do WRC2, são duas das principais ameaças ao francês, ao volante dos novos Skoda Fabia RS Rally2. O plantel em Portugal terá vários outros nomes que já andaram pela categoria-rainha do WRC: Teemu Suninen (Hyundai), Adrien Fourmaux (Ford), Gus Greensmith (Skoda) ou Kris Meeke, que volta a representar a Hyundai Portugal, em busca de novo triunfo também para o Campeonato de Portugal de Ralis.

O campeonato está equilibrado, Rossel venceu as duas provas em que participou mas em Portugal está fora do seu habitat natural que é o asfalto. No gelo da Suécia venceu Oliver Solberg e no México foi Gus Greensmith a levar a melhor pelo que com o plantel já referido, teremos em Portugal uma luta fantástica.

No WRC3, o duelo estará reservado a dois jovens finlandeses, ao volante dos Ford Fiesta Rally3 construídos pela M-Sport: Roope Korhonen (24 anos) e Toni Herranen (19).