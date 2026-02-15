Rali de Portugal 2026: ‘leak’ do itinerário… mas não é final!

Circula um itinerário do Rali de Portugal, já um pouco por todo lado, mas… rufar de tambores, ‘sting’ final de prato, para aliviar a tensão do suspense: O que saiu não é definitivo, só com o regulamento do Rali de Portugal que sai a 7 de março o percurso será definitivo.

Como se sabe, o processo de ‘finalização’ do itinerário dos ralis do WRC é um tema ‘ongoing’ entre a FIA e os clubes organizadores – no caso, o ACP – até à versão final e tendo em conta que estamos a 15 de fevereiro, a versão não oficial surgida agora deve ser muito próxima da final, mas sabemos nós, não é a final.

Seja como for, podemos sempre fazer uma análise do que foi agora publicado.

O Rali deverá ter 23 troços, menos um que em 2025, a diferença, a confirmar-se, será de só uma passagem por Mortágua. A super especial da Figueira da Foz passa a ter 2,1 Km, tinha 2,94 Km, e mais uma vez, se for confirmado o que ‘saiu’, o percurso é diferente e tem menos 800 metros.

Arganil passa a 19,03 Km, teve 14,44 Km em 2025, o que significa que deve voltar a versão que após os saltos, segue em frente para a Deguimbra ao invés de descer logo a seguir para o Sardal.

Góis com 15,5 Km é um pouco maior que em 2025, Lousã tem 7,7 Km, tinha 12,28 Km. Muitas alterações, talvez devido aos fogos que fustigaram a zona, mas mais uma vez há que esperar pelo regulamento de 7 de março para sabermos.

Mortágua 18,15 Km, mais três quilómetros que o troço do ano passado. Amarante tem 25,95 Km é maior do que em 2025 e Lousada 3,52 Km também um pouco maior que em 2025, quando tinha 3,36 Km.

Mais uma vez e para não ficarem dúvidas, este itinerário não é oficial, esse só a 7 de março, portanto esta informação pode mudar.

Caso se confirme este itinerário de 2026, na zona de Arganil temos algo novo: a ordem até aqui era Lousã, Góis, Arganil e este ano será Arganil, Góis, Lousã, portanto, os troços são… ao contrário.

Dia 7 de março, voltamos ao tema…