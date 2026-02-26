Rali de Portugal 2025 gerou impacto recorde de 193 milhões de euros

Estudo da Universidade do Algarve revela que a prova atraiu cerca de um milhão de espectadores e garantiu uma receita fiscal superior a 22,5 milhões de euros para o Estado.

A edição de 2025 do WRC Vodafone Rali de Portugal consolidou o seu estatuto como um dos maiores motores económicos do desporto nacional. De acordo com o estudo de impacto económico realizado pela Universidade do Algarve, divulgado esta quarta-feira, a prova gerou um movimento financeiro total estimado em 193 milhões de euros, reafirmando a sua importância estratégica para o turismo e para a economia de Portugal.

Receita fiscal e consumo direto

O evento não beneficiou apenas os setores da hotelaria, restauração e serviços; o Estado Português foi também um dos principais beneficiários diretos. O consumo efetuado por equipas, organização e adeptos — tanto residentes como turistas — resultou numa receita fiscal bruta estimada superior a 22,5 milhões de euros, provenientes da cobrança de IVA e de ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos).

Este valor representa cerca de 23,7% do impacto económico direto total, evidenciando a capacidade da prova em gerar retorno imediato para os cofres públicos.

Perfil do visitante e notoriedade internacional

Ao longo dos quatro dias de competição, o rali registou a presença de aproximadamente um milhão de espectadores. No que respeita ao perfil dos visitantes, o estudo indica que 64,5% foram de origem nacional, enquanto os restantes 36,5% corresponderam a turistas estrangeiros. Entre os mercados internacionais, destacaram-se países como Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, Estónia, Suíça, Itália, Grécia e Estados Unidos.

Um dado relevante para a promoção do destino Portugal prende-se com o facto de 32,7% dos visitantes internacionais terem visitado o país pela primeira vez motivados pelo evento. A estada média fixou-se nas 2,26 noites, com os inquiridos a demonstrarem uma elevada intenção de regresso, com valores que ascendem aos 81,3% para o período de verão.

Projeção mediática e sustentabilidade

A visibilidade global de Portugal foi reforçada por mais de 900 horas de transmissão televisiva internacional. Para além dos números, a prova colheu elogios pela organização e pelo cenário natural, sendo percecionada como um evento de “adrenalina e convívio”.

No plano ambiental, o Rali de Portugal mantém-se como uma referência global. A prova detém, desde 2017, o nível máximo de reconhecimento ambiental atribuído pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e é apontada pelo Comité Olímpico Internacional (COI) como um exemplo de boas práticas de sustentabilidade no desporto.