Rali de Portugal 2024 vai mudar | AutoSport

Todos os anos têm existido alterações no Rali de Portugal, algumas de maior monta, como foi a ida para a zona de Arganil em 2019, outras menores, como ajustes aqui e ali. Este ano, a super especial da Figueira da Foz foi novidade, para além da introdução o troço de Paredes, ao invés de Montim, no domingo, mas para 2024, a atestar pelas palavras de Carlos Barbosa, Presidente do ACP, vai haver alterações: “em termos de percursos do Rali de Portugal podem-se perspetivar alterações, mas ainda não digo nada”, disse aos jornalistas.