Rali de Portugal 1995: Juha Kankkunen, o primeiro a chegar aos 1000 pontos

Juha Kankkunen tornou-se no primeiro piloto a chegar aos 1000 pontos durante a sua carreira nos ralis, e fÃª-lo no Rali de Portugal de 1995, hÃ¡ precisamente 30 anos.

Muita coisa mudou desde esse momento, e atualmente, Ã© SÃ©bastien Ogier que lidera lista dos mais pontuados da histÃ³ria do WRC. O francÃªs soma 3121 pontos, destacando-se nÃ£o apenas pelo talento e tÃ­tulos conquistados, mas tambÃ©m por ter construÃ­do a maior parte da sua carreira jÃ¡ sob o atual sistema de pontuaÃ§Ã£o, introduzido em 2010.

AtrÃ¡s de Ogier surge Thierry Neuville, com 2232 pontos, seguido de Ott TÃ¤nak (1845), outro campeÃ£o do mundo da era moderna. Curiosamente, apenas SÃ©bastien Loeb, quarto classificado com 1778 pontos, conseguiu entrar no top 4 apesar de ter feito a sua carreira – e tÃ­tulos – sobretudo antes da mudanÃ§a regulamentar.

A alteraÃ§Ã£o introduzida em 2010 pela FIA foi decisiva para a forma como esta classificaÃ§Ã£o histÃ³rica se desenhou. AtÃ© 2009, o vencedor recebia 10 pontos e o segundo classificado 8, uma diferenÃ§a de apenas 2 pontos. Com a revisÃ£o, o triunfo passou a valer 25 pontos e o segundo lugar 18, aumentando o diferencial para 7 pontos â€” quase 39% a mais do que anteriormente. Esse acrÃ©scimo multiplicou significativamente a capacidade de acumulaÃ§Ã£o de pontos, beneficiando naturalmente os pilotos que competiram apÃ³s 2010.

No restante top 10, figuram nomes emblemÃ¡ticos como Jari-Matti Latvala (1685), Elfyn Evans (1563), Dani Sordo (1413), Carlos Sainz (1242), Mikko Hirvonen (1210) e Juha Kankkunen (1140). Todos eles campeÃµes, vice-campeÃµes ou figuras regulares no topo da classificaÃ§Ã£o durante mais de uma dÃ©cada.

Em suma, embora a lista reflicta a consistÃªncia e longevidade dos pilotos, nÃ£o pode ser dissociada da alteraÃ§Ã£o no sistema de pontos, que explica porque a maioria dos nomes no ranking pertence Ã era pÃ³s-2010.

Rali de Portugal 1995: a prova dos 1000 pontos de Juha Kankkunen

Juha iniciou a sua carreira profissional no rali em 1983 com a Toyota, a equipa que ao longo dos anos se tornou o seu lar espiritual e com a qual conquistou a sua primeira vitÃ³ria no WRC em 1985, no Safari. Foi, portanto, apropriado que a sua honra de 1000 pontos tenha chegado no final da sua dÃ©cima temporada apÃ³s essa ocasiÃ£o histÃ³rica.

A verdadeira forÃ§a do seu talento reside na sua consistÃªncia. Ele alcanÃ§ou um total de 1002 pontos na sua 99Âª prova, o que lhe deu uma mÃ©dia de pontos superior a 10 por prova, o que equivale, em mÃ©dia, ao quarto lugar em todas as provas em que competiu. FantÃ¡stico!

Invicto em termos de tÃ­tulos de campeonato, em 1995, pontos e vitÃ³rias absolutas, ele era o terceiro em termos de nÃºmero de provas no WRC. O recorde de Juha Kankkunen em percentagem de vitÃ³rias era superado, entre os melhores pilotos, apenas por Didier Auriol, enquanto o seu recorde de pÃ³dios, seguido por um alto nÃºmero de resultados entre os dez primeiros, era superado por apenas um piloto, Miki Biasion. Tanto mudou nestes 30 anosâ€¦